VAR, millimetri, falli di mano e nuovi regolamenti. Nel suo ritorno in Serie A il Brescia fa festa espugnando la Sardegna Arena di Cagliari grazie a un calcio di rigore di Donnarumma. Ci vuole però la cervellotica interpretazione del nuovo regolamento sulle mani in area: in questa nuova stagione e nel calcio di Serie A vorrebbero infatti, evidentemente, del calciatori privi di arti superiori. Chiedere per credere al povero Cerri che girato di schiena, in salto, spalle al pallone, la sfiora di mano completamente ignaro della cosa. La volontarietà però non esiste più e l’arbitro, richiamato dal VAR, fischia il penalty. Donnarumma trasforma e lì di fatto i lombardi la risolvono. Il Brescia legittima così una partita comunque giocata meglio e dove lo stesso Donnarumma già nel primo tempo si era visto annullare un gol di testa per millimetrica posizione di offside (anche qui feticcio degli amanti della tecnologia). Al netto di tutto comunque fa festa Corini, che gioca una partita gagliarda spinta da tanti giovani italiani che si sono messi in mostra: Tonali, Sabelli e Bisoli su tutti. Delude invece il Cagliari ‘hipster’ che aveva infiammato l’estate: Nandez e Nainggolan incidono relativamente poco; il gioco di Maran non decolla e arriva così subito una sconfitta. Ci sarà da lavorare.

Tabellino

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna, Ceppitelli, Klavan, Lykogiannis; Ionita (81’ Ragatzu), Nainggolan, Nandez; Birsa (62’ Castro); Joao Pedro, Pavoletti (45’ Cerri). All. Maran.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena; Spalek (79’ Gastaldello); Ayè, Donnarumma (71’ Zmrhal). All. Corini.

Gol: 53’ rig. Donnarumma.

Assist: /

Note – Ammoniti: Lykogiannis, Pinna; Aye, Dessena.

La cronaca in 9 momenti chiave

Minuto 8’ – Occasione Cagliari con Joao Pedro. Il brasiliano si mangia un gol. Difesa centrale lenta, palla dalle retrovie, Joao Pedro scatta bene ma davanti alla porta non è preciso e spreca la prima grande occasione del match.

Minuto 14’ – GOL ANNULLATO a Donnarumma. Che azione del Brescia, tutta palla a terra in uscita. Poi Bisoli mette una grande palla per Donnarumma che sale di testa tra Pinna e Ceppitelli e mette dentro il vantaggio dei bresciani. La gioia per il primo gol in A però dura poco: dopo il controllo del VAR, viene rivelata una millimetrica posizione di fuorigioco.

Minuto 20’ – Ancora Brescia pericoloso. Bisoli semina il panico con lo scatto sulla destra, poi arriva SPALEK che di prima calcia sul primo palo: Rafel attento a deviare in corner.

Minuto 40’ – Dopo un contrasto aereo Pavoletti ricade malamente a terra ponendo tutto il peso su una gamba. Molto dolorante fin da subito, lascerà il campo qualche minuto dopo. Sospetta distorsione del ginocchio. Da valutare nel post gli esami clinici. Maran costretto a mettere Cerri.

Minuto 43’ – Occasione Brescia con Aye. Sottoporta il francese non è in fuorigioco, ma quasi sopreso calcia malissimo ciccando di fatto il pallone.

Minuto 47’ – Altro GOL ANNULLATO al Brescia! Fuorigioco di Bisoli. Sponda di Chancellor da corner, Bisoli sul secondo palo ancora di testa mette dentro prendendo Rafel in contropiede, ma è tutto fermo per fuorigioco.

Minuto 53’ – GOL Brescia. Rigore per il Brescia. Dopo consultazione il VAR segnala all’arbitro una mano di Cerri che, forse, la sfiora, saltando all’indietro e girato di schiena. Insomma non poteva nemmeno vedere il pallone. Rigore, che Donnarumma trasforma spiazzando il portiere.

Minuto 63’ – Altro GOL ANNULLATO, questa volta al Cagliari per fuorigioco di Castro. Entrato da 20 secondi, era stato il più lesto sulla respinta di Joronen su un tiro da fuori: posizione però irregolare, chiamata corretta.

Minuto 76’ – Miracolo di Joronen che da zero metri si salva col piede dopo una mischia in area dove Ionita aveva colpito a botta sicura.

Il momento social

MVP

Sandro Tonali. Alla prima in Serie A domina in cabina di regia, mette in mostra personalità, gioca a testa alta con classe e visione. Che impatto e che partita del giovane regista del Brescia.

Fantacalcio

Promosso – Joronen. Nel finale il portiere del Brescia è decisivo con due ottimi interventi di istinto. Porta inviolata e bonus in arrivo.

Bocciato – Pinna. Convince poco dietro e si becca anche il giallo.