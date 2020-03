Per essere stato un weekend senza calcio, le uniche due partite della domenica hanno ripagato la fame di gol. Sedici gol in due partite. Dopo le nove reti viste a Lecce, anche a Cagliari ci si diverte con un pirotecnico 3-4 della Roma. Tante reti sì, ma anche tanti orrori difensivi, con retroguardie ballerine e situazioni piuttosto rivedibili. Alla fine però poco importa alla Roma, che crea oggettivamente di più degli isolani, spreca tanto, va sotto, ma poi rimonta già prima dell’intervallo. Quella della ripresa infatti è una costante rincorsa del Cagliari mai concretizzatasi totalmente, con i giallorossi che dunque confermano il quinto posto in classifica e lasciano Maran nei guai. Il Cagliari sta infatti rendendo vana una prima parte di stagione straordinaria: i rossoblu non vincono ormai dal 4-3 alla Sampdoria del 2 dicembre: 11 partite consecutive. E qualche malumore oggi, alla Sardegna Arena, dagli spalti, si è comprensibilmente sentito.

Cagliari (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Rog (91’ Ragatzu), Oliva, Ionita (66’ Pereiro); Nainggolan; Paloschi (66’ Simeone), Joao Pedro.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Peres (84’ Santon), Fazio, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Under (76’ Perez), Mkhitaryan, Kluivert (85’ Veretout); Kalinic.

Gol: 28’ e 91’ Joao Pedro, 74’ Pereiro; 29’ e 41’ Kalinic, 63’ Kluivert, 81’ Kolarov.

Assist: Oliva, Mkhitaryan, Kalinic.

Note – Ammoniti: Under, Villar, Kluivert, Pau Lopez, Santon; Joao Pedro, Simeone, Pellegrini, Ragatzu.

4’ - SUBITO ROMA! MKHITARYAN! Cambia passo l'armeno, che si fa mezzo campo e poi conclude violentemente sul primo palo: Olsen attento e devia in corner, prima chance per la Roma.

7’ – ROMA ANCORA PERICOLOSA! KALINIC! Grande palla di Under per il taglio di Kalinic, l'attaccante brucia Klavan ma Olsen è ancora attento a chiudere sul primo palo. Roma vicino al gol, 3° corner in 7 minuti.

10’ – CLAMOROSA TRIPLICE OCCASIONE DELLA ROMA! Prima Under sulla traversa, con miracolo di Olsen. Poi sul prosieguo dell'azione Mkhitaryan impegna ancora il portiere svedese, con Kalinic che sull'ulteriore respinta non riesce a trovare lo specchio della porta. La Roma con un totale di 3 palle gol solo in questa azione, più le due precedenti. Fanno 5 chance in 10 minuti.

28 ‘ – GOL! CAGLIARI IN VANTAGGIO! 1-0! JOAO PEDRO! Grande gol di Joao Pedro che controlla di coscia un bel lancio di Oliva, poi beffa Lopez e Smalling con uno splendido pallonetto. Cagliari avanti.

29’ – GOL! PAREGGIO IMMEDIATO DELLA ROMA! KALINIC! 1-1. Kalinic va di testa dopo il regalo di Pellegrini, che pulisce malissimo un cross da sinistra di Kolarov. Un assist involontario, di fatto. Dura meno di un minuto il vantaggio degli isolani.

41’ – GOL! ANCORA KALINIC! 1-2 ROMA! Altra grandissima azione di Mkhitaryan, che si inserisce perfettamente sulla palla di Under, poi mette dentro per Kalinic che la deve solo appoggiare in porta! La Roma ribalta tutto, 2-1 per i giallorossi

51’ – ALTRA TRAVERSA DELLA ROMA! KLUIVERT! Bella giocata ancora in transizione di Under, che sta facendo male in quella posizione: assist a rimorchio, dal limite Kluivert prende la mira ma la Roma sbatte ancora sulla traversa. Giallorossi vicini al gol.

63’ - GOL! 1-3 ROMA! E QUESTA VOLTA KLUIVERT PUNISCE! Lancio lungo, sponda di testa di Kalinic, difesa del Cagliari messa malissimo, Kluivert si lancia in campo aperto e davanti a Olsen non sbaglia! Cagliari 1, Roma 3.

74’ – GOL! PEREIRO! ACCORCIA IL CAGLIARI! 2-3! Bell'azione personale dell'uruguaiano, Roma troppo bassa e un po' distratta, qui Pereiro fa quello che vuole, arriva al limite dell'area e piazza la palla sul palo lungo. Cagliari 2, Roma 3. Si infiamma il finale.

81’ - GOL! ANCORA LA ROMA! 2-4! Punizione di Kolarov da sinistra, la sfiora Mkhitaryan ma probabilmente senza nemmeno toccarla. La più classica delle punizioni tagliate e insidiose, alla fine è gol di Kolarov.

89’ – GOL! JOAO PEDRO! Partita infinita. Smalling allarga troppo il braccio e di bello, dopo il controllo al VAR, vede la mano dell’inglese: è rigore. Joao Pedro va sul dischetto: prima il brasiliano si fa ipnotizzare da Pau Lopez, che para, ma sulla respinta di testa è lo stesso Joao Pedro e mettere dentro. Cagliari 3, Roma 4. Pazzesca partita.

Kalinic. Con due gol e un assist alla fine tira fuori la sua miglior giornata di campionato da tempo immemore a questa parte. Battute a parte, oggi si dimostra un ottimo vice-Dzeko, lavorando per la squadra e concretizzando le proprie occasioni. Certo, la difesa del Cagliari ha dato una mano.

Promosso: Mkhitaryan. Anche oggi eccellente tra le linee, con tantissime giocate che varranno un voto alto e uno splendido assist.

Bocciato: Luca Pellegrini. Brutta partita, con un assist di fatto a un avversario per il gol di Kalinic, tante dormite difensive e un evitabile giallo nel finale.