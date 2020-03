Si è in attesa dei nuovi calendari di Serie A a seguito dell'emergenza coronavirus. Intanto è in arrivo un nuovo Decreto governativo che stabilirà fino a quando si dovrà giocare “a porte chiuse”. Contestualmente, verrà definito il prossimo turno di campionato, con le partite non disputate lo scorso week end che si giocheranno nei prossimi giorni. Da lì in poi, ogni turno sarà slittato di una settimana. Considerando che c'è già il turno infrasettimanale del 22 aprile e verrà occupato lo slot del 13 maggio, oltre alla pausa per le Nazionali a fine marzo, Juventus e Inter non hanno date utili per completare il proprio calendario. Si attende una soluzione...

Il calendario della Juventus: non c'è posto per il recupero di Coppa

-Lunedì 9 marzo Juventus-Inter

-Venerdì 13 marzo Bologna-Juventus

-Martedì 17 marzo Juventus-Lione

-Sabato 21 marzo Juventus-Lecce

-27-29-29-30-31 marzo pausa per le Nazionali

-Sabato 4 aprile Genoa-Juventus

-7/8 aprile ev. andata quarti Champions

-Sabato 11 aprile Juventus-Torino

-14/15 aprile ev. ritorno quarti Champions

-domenica 19 aprile Milan-Juventus

-Mercoledì 22 aprile Juventus-Atalanta (turno infrasettimanale)

-Domenica 26 aprile Sassuolo-Juventus

-28/29 aprile ev. andata semifinale Champions

-Domenica 3 maggio Juventus-Lazio

-5/6 maggio ev. ritorno semifinale Champions

-Domenica 10 maggio Udinese-Juventus

-Mercoledì 13 maggio Juventus-Sampdoria (turno infrasettimanale)

-Domenica 17 maggio Juventus-Cagliari

-Mercoledì 20 maggio ev. finale Coppa Italia

-Domenica 24 maggio Roma-Juventus

-Sabato 30 maggio ev. finale Champions

Non c'è una data per il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan (allo Stadium). Dovesse continuare in Champions, la Juventus giocherà ogni tre giorni da qui a fine campionato.

Video - Sarri: "Sarrismo e sacchismo sono etichette che valgono quasi zero" 01:58

Il calendario dell'Inter: restano fuori due partite

-Lunedì 9 marzo Juventus-Inter

-Giovedì 12 marzo Inter-Getafe

-Domenica 15 marzo Inter-Sassuolo

-Giovedì 19 marzo Getafe-Inter

-Domenica 22 marzo Parma-Inter

-27-29-29-30-31 marzo pausa per le Nazionali

-Domenica 5 aprile Inter-Brescia

-Giovedì 9 aprile ev. andata quarti di finale Europa League

-Domenica 12 aprile Inter-Bologna

-Giovedì 16 aprile ev. ritorno quarti di finale Europa League

-Domenica 19 aprile Verona-Inter

-Mercoledì 22 aprile Inter-Torino (turno infrasettimanale)

-Domenica 26 aprile SPAL-Inter

-Giovedì 30 aprile ev. andata semifinale Europa League

-Domenica 3 maggio Roma-Inter

-Giovedì 7 maggio ev. ritorno semifinale Europa League

-Domenica 10 maggio Inter-Fiorentina

-Mercoledì 13 maggio Genoa-Inter (turno infrasettimanale)

-Domenica 17 maggio Inter-Napoli

-Mercoledì 20 maggio ev. finale Coppa Italia

-Domenica 24 maggio Atalanta-Inter

-Mercoledì 27 maggio ev. finale Europa League

Non una, ma addirittura due le partite che resterebbero fuori per l'Inter stando a questo calendario. Si dovrà trovare una data utile per il ritorno di Coppa Italia contro il Napoli (al San Paolo), ma anche per Inter-Sampdoria - 25a giornata di campionato - già rinviata dal precedente turno.

Video - Marotta: "Porte chiuse unico strumento per portare avanti la Serie A. Juve-Inter? Domenica o lunedì" 00:51

Il calendario della Lazio: non ci sono recuperi

-Domenica 15 marzo Atalanta-Lazio

-Domenica 22 marzo Lazio-Fiorentina

-27-29-29-30-31 marzo pausa per le Nazionali

-Domenica 5 aprile Torino-Lazio

-Domenica 12 aprile Lazio-Milan

-Domenica 19 aprile Lecce-Lazio

-Mercoledì 22 aprile Lazio-Sassuolo (turno infrasettimanale)

-Domenica 26 aprile Udinese-Lazio

-Domenica 3 maggio Juventus-Lazio

-Domenica 10 maggio Lazio-Cagliari

-Mercoledì 13 maggio Verona-Lazio (turno infrasettimanale)

-Domenica 17 maggio Lazio-Brescia

-Domenica 24 maggio Napoli-Lazio

Più facile il calendario della Lazio, considerando che i biancocelesti sono usciti anzitempo da Coppa Italia ed Europa League. Dovranno solo slittare un turno dalla prossima settimana.