I campionati nazionali riprenderanno a maggio, le Coppe europee a giugno (o pochi giorni prima), l’Europeo sarà fissato dal 23 novembre al 23 dicembre oppure a giugno 2021. Come riporta il Corriere dello Sport, in un articolo di Andrea Ramazzotti, è questo lo scenario che sta iniziando a prendere forma e del quale si parlerà martedì nella conference call che l’UEFA ha organizzato con le 55 federazioni affiliate (per la FIGC Gravina e Brunelli), le principali leghe europee (per la Serie A l’ad De Siervo), l’Eca, European Leagues e il sindacato mondiale dei calciatori. Difficile che si arrivi a una decisione definitiva nel primo "incontro virtuale", ma qualche paletto sarà messo.

Serie A: maggio e giugno per la grande volata

Le società di A hanno capito che è impossibile riprendere a giocare il 4-5 aprile. Più realistico farlo dal 2-3 maggio in poi. Da quel momento a fine giugno, considerati i turni infrasettimanali, ci sarebbero 17 finestre dove posizionare le 12 giornate rimaste più i quattro recuperi. Ci sono pure le Coppe europee, ma il tempo per arrivare alla fine c’è. Se dovesse arrivare un ulteriore rinvio, si può pensare di sforare di qualche giorno a luglio (meglio di no perché gli adempimenti burocratici sarebbero molti con i contratti in scadenza il 30 giugno).

Maggio può essere un mese con tante partite di campionato perché Champions ed Europa League riprenderanno più tardi. Il ritmo sarebbe di quasi una partita al giorno perché tra anticipi e posticipi l’unico "scoperto" potrebbe essere il venerdì. Ci vorrà un notevole impegno a compilare il calendario degli anticipi e dei posticipi per venire incontro alle esigenze delle tv.

Champions ed Europa League a giugno

Alcuni Paesi con il contagio sono più indietro rispetto all’Italia e questo porta a pensare che altrove i campionati riprenderanno con ulteriore ritardo. L’UEFA sarà dunque costretta a uniformare la ripartenza di Champions ed Europa League in base all’uscita dall’incubo Coronavirus dell’ultima nazione con formazioni ancora in corsa nelle Coppe. L’obiettivo è completare il quadro delle partecipanti ai quarti con una sola finestra (i quattro recuperi di Champions il martedì e il mercoledì più Inter-Getafe e Siviglia-Roma decise in 90’, il giovedì), giocare se possibile i quarti con match di andata e ritorno (anche per dare alle tv più incontri: i contratti milionari “pesano” soprattutto adesso che la UEFA sta discutendo i rinnovi per il 2021-24) e poi disputare, nell’arco di 4-5 giorni, le Final Four delle due Coppe in due nazioni diverse (la Champions a Istanbul, l’Europa League a Danzica). Non è, però, da escludere che pure i quarti siano in gara secca. L’ipotesi delle Final Eight è giudicata più complessa perché riunire otto squadre nella stessa città o nello stesso Paese non sarebbe una passeggiata.

POSSIBILI DATE CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE POSSIBILI DATE Martedì 2 e mercoledì 3 giugno Ottavi di ritorno rimasti Ottavi di finale Giovedì 4 giugno Martedì 9 e mercoledì 10 giugno Andata dei quarti Andata dei quarti Giovedì 11 giugno Martedì 16 e mercoledì 17 giugno Ritorno dei quarti Ritorno dei quarti Giovedì 18 giugno Martedì 23 giugno Prima semifinale (gara secca) Prima semifinale (gara secca) Giovedì 25 giugno Mercoledì 24 giugno Seconda semifinale (gara secca) Seconda semifinale (gara secca) Giovedì 25 giugno Sabato 27 giugno Finale Finale Domenica 28 giugno

Europeo: novembre-dicembre 2020 o giugno 2021

L’ipotesi di vedere l'Europeo in estate è crollata e adesso restano la soluzione giugno 2021 e quella dal 23 novembre al 23 dicembre di quest’anno. Sarebbe un anticipo di quello che succederà nel 2022 con il Mondiale in Qatar. Se sarà quest’ultima opzione a prevalere, tra maggio e giugno verrebbero conclusi i campionati e le Coppe europee, a luglio vacanze, ad agosto preparazione e via alla stagione 2020-21 a settembre. I tornei nazionali e le Coppe europee verrebbero poi interrotti a inizio novembre per ricominciare a gennaio 2021. L’Inghilterra, che sotto le feste natalizie ha un programma intenso e già deve accettare di rivoluzionarlo nel 2022, non voterebbe a favore.