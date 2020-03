Ci siamo. Dopo l'ok del Presidente Giuseppe Conte, è da ritenersi sospeso il campionato di calcio di Serie A fino al 3 aprile. Se le cose non peggioreranno, si potrà quindi tornare a giocare dal 4 aprile 2020 in poi, con il campionato che starà quindi fermo per due turni (più i recuperi della 25a giornata).

27a giornata (dal 13 al 15 marzo)

-Hellas Verona-Napoli

-Bologna-Juventus

-SPAL-Cagliari

-Genoa-Parma

-Torino-Udinese

-Lecce-Milan

-Atalanta-Lazio

-Fiorentina-Brescia

-Inter-Sassuolo

-Roma-Sampdoria

Video - Juventus-Inter: l'atmosfera surreale fuori lo Stadium 00:38

Recuperi 25a giornata (18 marzo)

-Atalanta-Sassuolo

-Hellas Verona-Cagliari

-Torino-Parma

Non c'era ancora una data utile per Inter-Sampdoria

28a giornata (dal 20 al 22 marzo)

-Lazio-Fiorentina

-Brescia-Genoa

-Sampdoria-Bologna

-Juventus-Lecce

-Sassuolo-Hellas Verona

-Cagliari-Torino

-Napoli-SPAL

-Udinese-Atalanta

-Milan-Roma

-Parma-Inter

Dal 27 al 31 marzo ci sarà la pausa per le Nazionali e quindi si potrà tornare a giocare dal week end 4-6 aprile, ripartendo dalla 29a giornata. Nel mese di marzo ci saranno comunque le nostre squadre impegnate nelle Coppe europee: da Valencia-Atalanta di martedì 10 marzo, a Juventus-Lione e Barcellona-Napoli di settimana prossima. Senza dimenticare le doppie sfide Inter-Getafe e Siviglia-Roma di Europa League.