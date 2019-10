La pausa del campionato è l’occasione per tracciare un primo bilancio sulla Serie A. Due tecnici hanno già salutato, la Juventus è rimasta l’unica squadra imbattuta e diversi giocatori, al debutto o partiti a fari spunti, si sono messi in luce superando le più rosee aspettative. La redazione di Eurosport ha selezionato quei calciatori che hanno stupito maggiormente in queste prime sette giornate di campionato. Ce n’è davvero per tutti i gusti...

Gaetano Castrovilli, personalità e dribbling al servizio di Montella

La scheda

Data di nascita 17/feb/1997 (22) Ruolo Centrocampista Valore di mercato (Transfermarkt) 8 MLN Scadenza di contratto 30.06.2021

La rinascita di Vincenzo Montella sulla panchina della Fiorentina parte in estate, ovvero da quando il tecnico decide di trattenere in rosa Gaetano Castrovilli, centrocampista di 22 anni reduce da due buoni campionati in Serie B con la Cremonese. Un'intuizione geniale che finora sta dando risultati sorprendenti. È giusto andarci piano, ma a giudicare dalle prime apparizioni (7 su 7 da titolare in campionato) Castrovilli ha davanti a sé una carriera molto promettente: ha dribbling, capacità di creare superiorità numerica e di inserirsi negli ultimi 16 metri, testa alta, personalità da veterano e duttilità tattica (può giocare da centrale o da mezzala sinistra). Nello 0-0 al Franchi contro la Juventus è stato uno dei migliori in campo, nel 3-1 di San Siro contro il Milan ha trovato il suo primo gol in A. Il campo dirà se ci troviamo di fronte a un predestinato. Montella si è già sbilanciato: "Se col tempo riuscirà a fare qualche gol avremo il degno erede di Antognoni". (Simone Pace)

Video - Montella: "Castrovilli mi ricorda Antognoni, testa alta e dribbling facile: il futuro è suo" 01:20

Alfredo Donnarumma, molto più che un bomber di categoria

La scheda

Data di nascita 30/nov/1990 (28) Ruolo Attaccante Valore di mercato (Transfermarkt) 6 MLN Scadenza di contratto 30.06.2022

Più che meravigliato sono piacevolmente impressionato e contento dell’impatto che ha avuto con la massima serie l’attaccante campano che, come è accaduto ad altri centravanti che per troppi anni hanno dovuto stazionare in Serie C o B prima di avere un’occasione in massima serie, meritava una chance molto prima dei 28 anni. Glaciale sottorete, capace di essere sempre al posto giusto nel momento giusto quando c’è una palla vagante, bravissimo a mettersi a disposizione della squadra, a fare il lavoro sporco in ripiegamento e a muoversi su tutta la linea d’attacco: Donnarumma può stupire solo chi non l’ha mai visto giocare o non ha mai dato un’occhiata alla sua scheda Wikipedia alla voce gol segnati. Come successo a Caputo, lo scorso anno, e in passato ad altri illustri predecessori come Hubner, Riganò e Zampagna: Donnarumma è un attaccante che in Serie A ci sta alla grande. I 4 gol nelle prime 6 giornate di campionato sono lì a testimoniarlo e la sensazione è che il bello deve ancora venire. (Stefano Dolci - twitter @stefano_dolci)

Alfredo Donnarumma, 2019 BresciaGetty Images

Eljif Elmas, avanguardia macedone

La scheda

Data di nascita 24/set/1999 (20) Ruolo Centrocampista Valore di mercato (Transfermarkt) 17 MLN Scadenza di contratto 30.06.2024

Quello di partire in sordina è diventato un privilegio, ormai. Il poco appeal con cui l’acquisto di Eljif Elams è stato accolto a Napoli si è rivelato il miglior biglietto da visita per l’inizio di stagione dell’ex centrocampista del Fenerbahce. Vent’anni lo scorso 24 settembre, ha già dimostrato di possedere una dote essenziale per emergere nel traffico della mediana: la personalità. Il pronto intervento delle statistiche - come spesso accade in questi casi - avvalora la tesi e smentisce l’età anagrafica del ragazzo: 100 presenze tra i professionisti, 13 nelle Coppe Europee e inamovibile titolare della Nazionale macedone (il più giovane esordiente a 17 anni 08 mesi 18 giorni). In Turchia era una sorta di passe-partout del centrocampo, all’ombra del Vesuvio, invece, Ancelotti lo ha stabilizzato al centro, dove sin qui ha collezionato quasi 300 minuti. Contro il Liverpool ha messo in vetrina gran parte del repertorio di cui dispone: strappi, inserimenti e ottima tecnica. Da migliorare? L’irruenza nei tempi dell’intervento e la velocità nella scelta della giocata. I presupposti per diventare il miglior prodotto del fiorente calcio macedone, però, ci sono tutti. (Francesco Balducci - twitter @Frabalducci)

Rivelazioni Serie A, ElmasEurosport

Dejan Kulusevski: una promessa già diventata realtà

La scheda

Data di nascita 25/apr/2000 (19) Ruolo Attaccante Valore di mercato (Transfermarkt) 6 MLN Scadenza di contratto 30.06.2020 (in prestito)

Era questa un po' la domanda che si facevano tutti a inizio stagione: Kulusevski, il ragazzo del 2000 che ha trascinato la Primavera dell'Atalanta al successo in campionato dopo 21 anni con 8 gol e 10 assist riuscirà a ripetersi nella massima serie? La risposta sembra essere "assolutamente sì", visto come Dejan si è disimpegnato in queste prime giornate con la maglia del Parma. 7 presenze, 1 rete, 3 assist e la netta sensazione di aver a che fare con un giocatore davvero interessante: svedese di origini macedoni, Kulusevski dispone di un piede educato, ma anche di tanta corsa, può ricoprire di fatto tutti i ruoli del centrocampo, e a tratti aiutare anche Gervinho in zona-gol. Un vero e proprio colpaccio da parte dell'Atalanta, nella fattispecie di Maurizio Costanzi che ha trovato Dejan in un torneo estivo con il Brommapojkarna nel 2016 e lo ha soffiato all'Arsenal con un assegno da 100mila euro: i bergamaschi l'anno prossimo si ritroveranno in casa un ragazzo del 2000, con già un anno da titolare in Serie A in archivio. Non succede proprio tutti i giorni... (Davide Bighiani - twitter @davidebig10)

Kulusevski, 2019 ParmaGetty Images

Marash Kumbulla, il volo d'aquila

La scheda

Data di nascita 08/feb/2000 (19) Ruolo Difensore Valore di mercato (Transfermarkt) 3 MLN Scadenza di contratto 30.06.2022

Una delle grandi sorprese di questo inizio di stagione in Serie A è stata senz’altro Marash Kumbulla, giovanissimo centrale difensivo dell’Hellas Verona. Classe 2000 nato a Peschiera del Garda ma di nazionalità albanese, ha compiuto tutta la trafila nelle giovanili gialloblù, sino all’esordio a sorpresa in Serie A, avvenuto ad agosto nella prima di campionato contro il Bologna. Lungagnone (190 centimetri di altezza), elegante nei movimenti e preciso in marcatura, tra i suoi punti di forza c’è il colpo di testa. Il gol e la splendida prestazione contro la Sampdoria sono un’ottima sintesi di tutte queste caratteristiche. Prodotto gialloblù autoctono, fa già tuttavia parte della nazionale delle Aquile del ct Edy Reja. Una scoperta di Ivan Juric, su cui i top club hanno già buttato un occhio. (Stefano Fonsato - twitter @StefanoFonsato)

Kumbulla, 2019 VeronaGetty Images

Rafael Leao, un unicorno per risvegliare il Milan

La scheda

Data di nascita 10/giu/1999 (20) Ruolo Attaccante Valore di mercato (Transfermarkt) 22 MLN Scadenza di contratto 30.06.2024

In tutta sincerità non mi aspettavo un adattamento così immediato di questo giovane attaccante nel calcio italiano, considerata la provenienza da un campionato non propriamente top come la Ligue 1: Rafael Leao ha dimostrato di poter ricoprire sia il ruolo di attaccante esterno che quello di attaccante centrale con ottimo profitto. E sino a qui ha autografato il miglior gol della stagione, aspetto tuttt’altro che trascurabile: e poco importa che a termini di punteggio sia risultato del tutto inutile, il gesto tecnico sublime rimane. Questo portoghese classe 1999 ha margini di miglioramento inesplorati, una sorta di unicorno destinato a incantare a patto che la “testa” si riveli essere quella di un professionista. Imprescindibile per questo Milan a caccia di identità. (Paolo Pegoraro - tweet @PaoloPego82)

Rivelazioni Serie A, LeaoEurosport

Malinovskyi, il mancino ideale per il mago Gasp

La scheda

Data di nascita 04/mag/1993 (26) Ruolo Centrocampista Valore di mercato (Transfermarkt) 12,50 MLN Scadenza di contratto 30.06.2024

Chi lo aveva ammirato in Belgio non aveva dubbi: questo è davvero forte, con Gasperini volerà. Ruslan Malinovskyi è un giocatore pronto, maturo, saggio, intelligente. Un centrocampista moderno di 26 anni. L’ultima stagione al Genk, condita da 13 reti e 12 assist, gli ha permesso di attirare le attenzioni dell’Atalanta. L’impatto mi ha impressionato: mancino educato e potente, tiro da fuori secco e preciso, può giocare centrocampista centrale, regista o trequartista. Ha visione e sa duettare di prima. Il dodicesimo uomo del Gasp, che lo utilizza in almeno quattro ruoli. Arriveranno anche reti e passaggi vincenti. Ruslan sa giocare a calcio e nella Dea trova gente che il pallone lo sa trattare esattamente come lui.

Malinovskyi, 2019 AtalantaGetty Images

Franck Ribery, rinascimento viola

La scheda

Data di nascita 07/apr/1983 (36) Ruolo Attaccante Valore di mercato (Transfermarkt) 4 MLN Scadenza di contratto 30.06.2021

Umiltà e condizione fisica. Le caratteristiche che non ti aspetti da un 36enne che decide di giocarsi l’ultima carta della carriera nel Belpaese. Le folate improvvise di Franck, le sue giocate da capogiro, i due gol con Atalanta e Milan costituiscono un valore inestimabile che si aggiunge al progetto giovani di Commisso e Pradè. Un impatto con la Serie A che ha stupito anche il tifoso fiorentino più sognatore. Il francese ha regalato nuove motivazioni al gioiello di casa, Federico Chiesa, e ha restituito al popolo viola l’entusiasmo che si era un po’ perso nelll’ultima sciagurata stagione. La standing ovation per l’ex Bayern in un San Siro ferito e svuotato è uno dei momenti più emozionanti di queste prime sette giornate. (Matteo Zorzoli - tweet @teozorzoli)

Ribery, 2019 FiorentinaGetty Images

Stefano Sensi, il faro che guida l'Inter di Conte

La scheda

Data di nascita 05/ago/1995 (24) Ruolo Centrocampista Valore di mercato (Transfermarkt) 30 MLN Scadenza di contratto 30.06.2023

Non era così scontato per un giocatore cresciuto tra San Marino, Cesena e Sassuolo diventare il leader dell'Inter in poco più di un mese. Stefano Sensi ha dato alla squadra ciò che le mancava: inventiva, qualità e proprietà di palleggio che esalta anche le doti di chi sta vicino al nuovo fulcro della manovra, vale a dire Brozovic e Barella. A questo repertorio bisogna aggiungere tre gol e quattro assist nelle prime sette gare di campionato e la capacità di trasformare i calci piazzati in un'arma redditizia, cosa che non si vedeva da tempo sulla sponda nerazzurra del naviglio. Il gioco dell'Inter di Conte ruota intorno a Sensi, capace di segnare anche un gol di testa all'Udinese dal basso dei suoi 168 centimetri di altezza. Il suo infortunio contro la Juve, per quanto visto dal 34' in poi, ha certificato la sua imprescindibilità in una rosa che in quel ruolo non ha reali alternative.(Alessandro Dinoia tweet @AlessandroDinoi)

Rivelazioni Serie A, SensiEurosport

Sandro Tonali, il futuro in cabina di regia

La scheda

Data di nascita 08/mag/2000 Ruolo Centrocampista Valore di mercato (Transfermarkt) 30 MLN Scadenza di contratto 30.06.2021

La cittadina è piccola e non è esattamente conosciuta in Italia per il calcio. Anzi, fatta eccezione per l’hockey pista, Lodi non compare sulle mappe della nazione come capitale dello sport. Eppure, da anni, in città, non si fa che parlare di lui: Sandro Tonali. Che poi a Lodi Tonali c’è solo nato, avendo mosso i suoi passi concreti nel mondo del pallone nelle non lontane Piacenza e Brescia. Ecco, sarà la medesima provenienza natale, ma avevo un enorme interesse nel vedere i primi passi in Serie A di questo ragazzo che così bene aveva fatto nelle categorie sotto. E direi che il chiacchiericcio lodigiano non aveva torto. L’impatto in Serie A di Sandro Tonali è stato tanto sorprendente quanto straordinario in queste prime giornate. Tonali non ha praticamente risentito del salto di categoria, continuano a fare in A ciò che già aveva fatto sotto: dettare i ritmi, mettere ordine, eccellere in entrambe le fasi, sia quella di costruzione che quella di recupero. L’esperto collega Maurizio Crosetti, durante Brescia-Juventus, twittava senza far nome: “Stasera in Brescia-Juve ho visto il regista della Nazionale”. Claudio Marchisio, che lì in mezzo al campo qualche campione l’ha visto passare, rispondeva: “Tonali è un gran bel giocatore, ma si sapeva già. Questo campionato sarà per lui molto importante”. Insomma, se non gli avete ancora dato un occhio, fatelo. Con Andrea Pirlo, eccetto capigliatura e provenienza di club, non c'entra nulla... Ma non per questo non si può sognare in grande con una nuova, spiccata, intelligenza in cabina di regia: Sandro Tonali. (Simone Eterno - tweet @Simon_Forever)

Rivelazioni Serie A, TonaliEurosport