Serie A, esperienza da vendere: Ibrahimovic sarà il terzo più “vecchio” del campionato

Old but gold o, per dirla alla nostra, gallina vecchia fa buon brodo. L’acquisto di Zlatan Ibrahimovic oltre ad innalzare l’esperienza della rosa del Milan, aggiunge un altro 38enne di spessore al ventaglio di giocatori militanti in Serie A.

Al primo posto resta Gigi Buffon, che con i suoi quasi 42 anni ha superato da poco Paolo Maldini nel computo delle presenze totali in Serie A. Non si sposta dalla seconda piazza anche un altro portiere, Gianluca Pegolo: tre presenze e due clean sheet in stagione per lui tra i pali del Sassuolo a 38 anni e 9 mesi. Poi ecco che arriva Zlatan, terzo nella classifica generale ma primo giocatore di movimento. Dopo di lui Floccari e Bruno Alves (38), Palacio, Rafael e Reina (37), chiudono la top 10 Quagliarella e Marchetti anche loro prossimi a spegnere le trentasette candeline.