È il Bologna la squadra che esce tra i rimpianti dal Ferraris. Se nel primo tempo regna l’equilibrio anche a livello di occasioni, con Schone che colpisce la traversa su punizione per i padroni di casa, la ripresa sorride ai felsinei. È la maggiore qualità degli uomini di Mihajlovic a fare la differenza e la supremazia si potrebbe concretizzare con un rigore da tre punti: Sansone fallisce dal dischetto e non riesce a farsi perdonare nemmeno in extremis, mentre Soriano si unisce al festival degli sprechi. La formazione di Andreazzoli deve riflettere sulla sterilità offensiva e in questo senso farà discutere la sostituzione di Pinamonti al 68’.

Il tabellino

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Zapata, Criscito; Ghiglione, Lerager, Radovanovic, Schone (81’ Favilli), Barreca (83’ Pajac); Pinamonti (68’ Saponara), Kouamé. All. Andreazzoli

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Krejci; Poli (87’ Skov Olsen), Medel; Orsolini, Soriano (90’ Dzemaili), Sansone; Palacio (72’ Santander). All. Mihajlovic

Arbitro: Davide Massa della Sezione di Imperia

Gol: -

Assist: -

Ammoniti: Tomiyasu, Lerager, Zapata, Denswil, Ghiglione, Romero, Poli, Radovanovic, Skov Olsen

Note: al 78’ Sansone sbaglia un rigore

La cronaca in 5 momenti chiave

16’ – Sansone insacca, solo davanti al portiere, ma il fuorigioco è netto e inequivocabile.

19’ – Pinamonti apre per Ghiglione che calcia in diagonale trovando la pronta risposta di Skorupski.

31’ – Schone calcia benissimo su punizione e colpisce la traversa. Sulla respinta Lerager non trova la porta con Skorupski rimasto impigliato nella rete.

78’ – Sansone si procura un rigore (fallo di Schone) ma sceglie il cucchiaio e il pallone sbatte sulla traversa.

87’ – Soriano si divora un gol fatto dal cuore dell’area proprio in extremis.

Il momento social

MVP

Paolo Ghiglione. Anima della squadra, spina nel fianco sulla destra dove sfonda e si rende più volte pericoloso.

Fantacalcio

Promosso – Lukasz Skorupski. Sempre attento, fa buona guardia sui tentativi del Genoa e si prende il meritato clean sheet. Fortunato sulla traversa di Schone.

Bocciato – Nicola Sansone. Sceglie la soluzione più ardita, il cucchiaio, e l’errore è fatale. Poteva essere un rigore da tre punti, ma non riesce a farsi perdonare nemmeno dopo. Rimpianti.