Due giornate di squalifica per il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, "per avere, al 43/mo del secondo tempo, assumendo un atteggiamento irriguardoso, rivolto del Direttore di gara un'espressione gravemente ingiuriosa, reiterando tale comportamento mentre usciva dal terreno di gioco dopo la conseguenziale espulsione". Questa la decisione del giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della quinta giornata. Il calciatore del Napoli è stato anche multato di 10.000 euro. Un turno per il portiere del Milan Pepe Reina (con ammenda di 5 mila euro) "per aver contestato una decisione arbitrale con atteggiamento e parole irrispettosi" e per il difensore della Sampdoria, Jeison Murillo Ceron (doppia ammonizione).

Seguono aggiornamenti!