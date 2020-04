Serie A, il 10 o il 14 giugno riparte il campionato? No a playoff e playout

Incassato il sì del Governo agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio, la Serie A studia nuove ipotesi per ricominciare il campionato e la Coppa Italia. Se già nelle prossime ore, governo, Figc, Coni e Comitato Scientifico lavoreranno alla stesura di un protocollo medico condiviso, l'idea più probabile ad oggi è quella di ripartire il 10 giugno o al più tardi domenica 14 giugno.

Una strategia da cambiare. Incassato, pur a malincuore, il sì agli allenamenti collettivi a partire dal 18 maggio (2 settimane dopo rispetto a quanto previsto per le sedute d’allenamento degli atleti degli sport individuali): la Serie A si ritrova a dover stilare un nuovo programma di ripartenza per concludere le 12 giornate di Serie A rimaste da disputare, recuperare le 4 gare rinviate e provare ad assegnare la Coppa Italia. Sarà un programma serrato e dovrà essere stilato nei prossimi 10-15 giorni perché la Uefa pretende dalle federazioni e dalle leghe una comunicazione entro il 25 maggio, per conoscere una data di ripresa e il calendario.

Il 10 o il 14 giugno la prima partita ufficiale?

Per capire quando potrebbe essere giocata la prima partita ufficiale serve la sfera di cristallo. Troppe le variabili, una delle quali è legata all’assenza di un protocollo medico Figc/Coni, accettato dal governo. Di certo c’è solo che, se, il 18 maggio inizieranno le sedute d’allenamento collettive, queste non potranno durare meno di 3-4 settimane, perché è necessario una vera e propria preparazione per non mettere a rischio la salute dei calciatori, che dovranno scendere in campo ogni tre giorni, con temperature alte e sottoponendo il proprio corpo a uno stress notevole. Per questa ragione le due date più in voga: sono mercoledì 10 giugno o al più tardi domenica 14 giugno.

Se si ripartirà il 10 giugno, ci saranno disponibili 16 “finestre” dove collocare i tanti match in programma, se si opterà per ricominciare quattro giorni ce ne saranno 15, ovvero il numero minimo per completare le 12 giornate, recuperare le 4 gare rinviate e svolgere semifinali e finale di Coppa Italia. Slittare oltre queste date, significherebbe, rinunciare ad assegnare la Coppa Italia oppure prendere in considerazione la soluzione playoff/playout.

(Per ora) i playoff non convincono

Nonostante Nyon l’abbia sdoganata per il momento la Lega Serie A è riluttante a prendere in considerazione l’idea di decidere scudetto e retrocessioni coi playoff. Non c’è convorgenza nè sul format, nè sull’eventuale modalità... Insomma questa modalità non convince e per il momento non viene presa minimamente in considerazione. Da qui al 25 maggio però tante cose potrebbero ancora cambiare...

