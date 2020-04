Si farà di tutto per ripartire ma se non sarà possibile il calcio e la Serie A hanno bisogno di un piano B, un progetto che sciolga i nodi e fissi dei paletti nel malaugurato caso in cui a causa della pandemia la stagione sportiva 2019-20 non possa essere portata a termine. Dallo scudetto non assegnato, alla Serie A a 22 squadre, al taglio degli stipendi dei calciatori: tutte le ipotesi al vaglio.

Tutti gli sport hanno preso decisioni diverse dal mondo del calcio e sono state tutte decisioni sofferte. è meglio avere a disposizione un piano alternativo, che potrà non essere il massimo ma rappresenta un punto fondamentale, piuttosto che scommettere tutto sulla ripresa di un campionato e sulla certezza che quest’ultimo possa essere portato a termine [Giovanni Malagò, 23/4/2020 @Tgcom24]

Ormai si è capito. Si farà di tutto per ripartire ma se non sarà possibile, il calcio e la Serie A hanno bisogno di un piano B, un progetto che sciolga i nodi e fissi dei paletti nel malaugurato caso in cui, a causa della pandemia, la stagione sportiva 2019-20 non possa essere portata a termine e, come già successo in Olanda, venga sospeso definitivamente il campionato di calcio. Uno scenario ardito e che la Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, ha provato ad ipotizzare partendo dall’ipotesi retrocessione e mancata assegnazione dello scudetto fino alle perdite e alla riduzione degli stipendi di calciatori e tecnici.

Scudetto non assegnato e Serie A a 22 squadre?

Se le condizioni generali rendessero impossibile la ripartenza entro il 2 agosto, anche con l’eventuale formula dei playoff sponsorizzata dalla UEFA, è necessario definire un nuovo percorso. Il congelamento della classifica è l’opzione più probabile. Lo scudetto non verrebbe assegnato e l’Europa sarebbe garantita alle prime 6 classificate al momento della sospensione (Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions League / Roma e Napoli in Europa League). Più complicato invece gestire il discorso retrocessioni. In questo caso al vaglio ci sono due ipotesi: la prima congelare le retrocessioni e aprire le porte a una Serie A 2020-21 a 22 squadre, con Benevento e Crotone (prime due classificate in B alla pausa) promosse d’ufficio in massima serie. L’altra via è mantenere un torneo a 20 squadre, facendo retrocedere le ultime due (Brescia e SPAL) e sostituirle con le già citate Benevento e Crotone. La Serie A a 22 squadre potrebbe però essere la soluzione ideale perché potrebbe evitare il nugolo di cause e ricorsi dei club scontenti.

Filippo Inzaghi e Oreste Vigorito: il Benevento giocherà in Serie A nel 2020-2021?

440 milioni in meno dai diritti tv

Oggi tutti i club sono unanimi nel negare sconti o dilazioni a Sky, Dazn e IMG che entro il primo maggio devono versare l’ultima rata del contratto vigente. In caso di stop totale però le condizioni cambierebbero e le società si troverebbero costrette a rinegoziare termine e cifre. Sky nel frattempo ha già quantificato le richieste nella lettera inviata alla Lega prima dell’ultima riunione: in caso non si giochi più chiederebbe uno sconto alle società di 255 milioni. Un taglio che i club dovrebbero nel caso riconoscere anche agli altri licenziatari (Dazn e IMG) per un mancato incasso complessivo di 440 milioni (solo di introiti dai network televisivi). Un impatto monumentale poiché i soldi delle tv incidono per il 40% sui conti delle squadre. Sommando agli altri incassi nulli, il deficit supererebbe quota 700 milioni. Un salasso in piena regola.

Stipendi, tagli netti ai calciatori

Senza ritorno in campo anche il rapporto tra le società e i propri tesserati cambierebbe drasticamente. Senza incassi per le società sarebbe impossibile pagare gli ingaggi dei calciatori e il taglio verrebbe tarato in base alle perdite complessive, come molti club stanno già valutando con i propri tesserati al fine di raggiungere un accordo condiviso. Dato che sarebbe il governo a certificare lo stop definitivo, le società avrebbero validi argomenti da opporre ai calciatori: sempre che non sia il governo stesso a riconoscere uno strumento legislativo che dia il benestare alle società a intervenire per il taglio degli stipendi. Lo scenario più probabile resta la sforbiciata netta e sostanziosa agli stipendi coi calciatori costretti ad adeguarsi senza fare troppi capricci.

