“Serviranno determinate situazioni”, aveva affermato Maurizio Sarri alla vigilia. L’Udinese si è palesata come una di queste e l’esperimento ha evidentemente funzionato. Il tridente delle meraviglie Dybala+Ronaldo e Higuain ha funzionato. E l’ha fatto alla grande. Cambi di posizioni, ricerche della profondità, duetti veloci, tocchi di prima, gol e assist. I tre funzionano e funzionano alla grande per la Juve che torna alla vittoria dopo il ko con la Lazio. Succede di fatto tutto nel primo tempo, con la doppietta di Ronaldo e il gol di Bonucci che mettono spalle al muro un’Udinese con poche possibilità di fermare una tale qualità di bocche di fuoco. I friulani infatti escono solo nella ripresa, quando la Juventus abbassa i ritmi e si accontenta di gestire. Ciò nonostante la Juventus rischia più volte il poker – specie con Ronaldo – ma poi subisce il gol della bandiera nel finale. Poco importa però a Maurizio Sarri: l’indicazione più importante arriva dai riscontri positivi sulla sostenibilità delle tre stelle; insieme a quelle i 3 punti che valgono, almeno fino a stasera, il sorpasso all’Inter in testa alla classifica.

Il tabellino

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Bonucci (75’ De Ligt), Demiral, De Sciglio; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Dybala (75’ Bernardeschi); Ronaldo, Higuain (80’ Douglas Costa).

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Ter Avest, De Paul (66’ Walace), Mandragora, Fofana, Stryger Larsen (87’ Nestorovski); Okaka (61’ Pussetto), Lasagna.

Gol: 9’ e 37’ Ronaldo, 45’ Bonucci; 90+4' Pussetto.

Assist: Higuain, Demiral.

Note – Ammoniti: Dybala, Bentancur; Nuytinck.

La cronaca in 10 momenti chiave

9’ – GOL! RONALDO! JUVENTUS IN VANTAGGIO! Palla dentro alta, Dybala controlla di petto, Troost-Ekong non riesce a controllare e RONALDO arriva sulla palla al volo calciando di prima: palla all'angolino. Juventus in vantaggio.

22’ – ANNULLATO UN SUPER GOL A DYBALA! Controllo e pallonetto pazzesco dell'argentino, ma proprio sul controllo c'è il fallo di mano. Dunque non solo gol annullato, ma anche cartellino giallo per Dybala.

27’ – JUVENTUS VICINA AL 2-0. Grande Juventus in ripartenza, con ancora un'altra grande giocata di DYBALA. Palla per Ronaldo, poi Higuain conclude sul primo palo impegnando Musso. Juventus vicina al 2-0.

37’ – GOL! ANCORA RONALDO! 2-0 JUVENTUS! Questa volta si abbassa Higuain, con uno splendido assist dentro poi per il taglio di Ronaldo: Cristiano non sbaglia, doppietta e 2-0 Juventus.

45’ – GOL! 3-0 JUVENTUS! BONUCCI! Da corner, sponda di Demiral, sbuca Bonucci di testa e anticipa tutti! 3-0 Juventus. Un dominio.

51’ – DYBALA! ALTRA GRANDE GIOCATA! Controllo al limite dell'area e tentativo di pallonetto: pallone che sbatte sulla parte superiore della traversa.

56’ – BUFFON! SI ISCRIVE ANCHE LUI ALLA PARTITA! Palla dentro per il taglio di Lasagna che conclude potentemente: Buffon risponde presente con una parata d'istinto col braccio.

83’ – SUPER PARATA DI MUSSO! Il portiere dell'Udinese dice di no alla tripletta di Ronaldo, bravo a girarsi e calciare forte sul primo palo. Gran parata di Musso, ottimo riflesso.

85’ – RONALDO! PALO! Non riesce a trovare la tripletta il portoghese: conclusione dal limite e palla che si stampa sul legno passo a sinistra di Musso.

90+4’ – GOL! PUSSETTO! Mischia in area, Juve distratta, pallone che resta lì e PUSSETTO è il più lesto a mettere dentro. Gol della bandiera per i friulani.

MVP

Dybala. Illuminante. Più della doppietta di Ronaldo, questa sembra essere la Juventus dell’argentino. Come si muove, come duetta, come cerca la giocata. E’ un Dybala illuminante per i compagni e per il pubblico. Una prova di tale qualità che gli consegna lo scettro di uomo partita nonostante i gol e gli assist degli altri compagni di reparto.

Le pagelle

Fantacalcio

PROMOSSO. Ronaldo. Una doppietta che vale anche la quarta partita consecutiva in gol per la Juventus: la sua miglior striscia da quando è a Torino. Un Ronaldo ritrovato e rivitalizzato; e, a dirla tutta, colui che pare trarre più beneficio dal tridente che lo libera da un po’ di attenzioni e lo lascia più in condizione di poter svariare.

BOCCIATO. Okaka. Non ne vede una. Si nota più che altro per qualche spallata e litigio con gli avversari. Pochino.