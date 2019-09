L’Atalanta, chiamata alla reazione dopo il pesantissimo 4-0 di Zagabria all’esordio in Champions League, riemerge nel momento più difficile e trova un isperato pareggio. La Fiorentina pregusta la prima, pesante, vittoria in campionato con uno 0-2 siglato da Chiesa (gol e assist) e Ribery. La Dea, però, anche grazie ai cambi di Gasperini rimonta: Ilicic sfrutta l’assist di Gomez mentre Castagne trova il jolly volante dalla distanza, dopo la rete giustamente annullata a Pasalic per l’assist viziato da un tocco di braccio di de Roon. La maledizione della Viola non si spezza e Montella non si dà pace. Per gli orobici, sul neutro di Parma, è un buon punto che arriva in campionato dopo il successo, sempre in zona Cesarini, sul campo del Genoa.

Il tabellino

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Masiello (57’ Gomez), Palomino, Djimsiti; Gosens (85’ Arana), de Roon, Malinovskyi, Castagne; Pasalic, Muriel (57’ Ilicic); Zapata. All. Gasperini

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert (86’ Venuti); Chiesa (77’ Vlahovic), Ribery (68’ Boateng). All. Montella

Arbitro: Daniele Orsato della Sezione di Schio

Gol: 24’ Chiesa (F), 66’ Ribery (F), 84’ Ilicic (A), 95’ Castagne (A)

Assist: Chiesa, Gomez

Ammoniti: Pezzella, Pasalic, Lirola, Milenkovic, de Roon, Boateng, Dragowski

Atalanta-Fiorentina - Esultanza di RiberyGetty Images

La cronaca in 8 momenti chiave

24’ – Chiesa si coordina bene e trova un tiro al volo che, complice una vistosa deviazione di Palomino, beffa Gollini.

26’ – Zapata s’invola davanti al portiere su errore di Pezzella, condizionato dall’ammonizione: il colombiano, però, si divora il gol del pareggio.

28’ – Il gioco viene fermato dopo che Dalbert si lamenta per aver sentito per due volte cori razzisti nei suoi confronti. Dopo quasi cinque minuti si può riprendere, in seguito all’annuncio dello speaker del Tardini.

36’ – Malinovskyi manda in porta Muriel che, però, scheggia l’incrocio dei pali con un tiro ravvicinato.

66’ – Chiesa si beve Palomino e crossa dalla destra per Ribery, che in scivolata, insacca al volo. Una rete da manuale.

84’ – Il Papu Gomez pesca in area Ilicic: stop e zampata vincente per l’1-2, confezionato dai due nuovi entrati.

91’ – Pasalic fa esplodere la Dea con un gol a porta vuota, ma Orsato si affida all’on field review: l’assist di de Roon è viziato da un tocco con il braccio.

95’ – Sull’ultimo assalto dell’Atalanta, con anche Gollini in area, Badelj di testa non spazza e Castagne pesca il jolly del 2-2. Questa volta è tutto buono.

Il momento social

MVP

Federico Chiesa . Un gol e un assist, una prova da leader. La Fiorentina gioca con l’attacco leggero e Montella in questo ha ragione: basta la classe che può compensare l’assenza di peso e centimetri. Anima della Viola.

Fantacalcio

Promosso – Franck Ribery. Una gemma il gol dello 0-2, una rete da fuoriclasse a coronamento di una prestazione sontuosa. Quando esce la Fiorentina si squaglia: non è un caso.

Bocciato – Luis Muriel. Questa volta stecca divorandosi dal cuore dell’area un gol a tu per tu con il portiere avversario, al termine del primo tempo. Quando esce, la Dea cambia marcia.