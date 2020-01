Una macchina perfetta. La Lazio di Simone Inzaghi è una macchina perfetta. 11 vittorie consecutive, secondo migliore attacco e seconda migliore difesa della Serie A. Il club di Lotito non si pone limiti, archivia la pratica Samp in 20 minuti davanti ai propri tifosi e continua ad alimentare il "triello” per la vetta della classifica, salendo a -1 dall’Inter e a – 3 dalla Juve capolista con ancora il lusso di una partita da recuperare.

Troppo ampio il gap qualitativo tra la retroguardia blucerchiata e il tandem offensivo di Simone Inzaghi: dopo 20 minuti Caicedo e Immobile hanno già esultato tre volte. Tre come il voto di Julian Chabot, tanto reattivo e disciplinato contro il Milan, quanto disastroso all’Olimpico. Dopo il poker di Bastos (appena entrato) e la manita di un immenso Ciro, sempre più cannononiere della Serie A, il difensore tedesco si fa espellere dopo aver travolto Adekanye lanciato a rete. Il gol della bandiera di Linetty rende solo un po’ meno amara la prima sconfitta di Ranieri contro i biancocelesti dal 1997: l’ennesimo tabù abbattuto dalla Lazio delle meraviglie di Simone Inzaghi.

Il tabellino

LAZIO-SAMPDORIA 5-1 (primo tempo 3-0)

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi (dal 65’ Vavro), Radu (dal 48’ Bastos); Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo (dal 57’ Adekanye), Immobile. All: Inzaghi

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszyński, Chabot, Colley, Murru; Jankto (dal 46’ Ekdal), Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini (dal 71’ Bonazzoli), Caprari. All: Ranieri

Arbitro: D. Chiffi (Padova)

Gol: 6’ Caicedo, 17’ (R), 20’ e 65 (R) Immobile, 53’ Bastos, 70’ Linetty

Assist: Acerbi, Lucas Leiva

Ammoniti: Adekanye (L), Vieira, Colley (S)

Espulsi: Chabot (rosso diretto)

La cronaca in 7 momenti chiave

6’ VANTAGGIO DELLA LAZIO - Ha segnato Caicedo! Su una ripartenza dei biancocelesti Immobile resiste caparbiamente a Chabot prima e a Bereszyński poi e prova a battere Audero da posizione ravvicinata. Il portiere blucerchiato non trattiene, Caicedo si avventa sul pallone, anticipa Colley e completa il tap-in. Lazio subito avanti!

17’ RADDOPPIO DELLA LAZIO – Su un cross di Lazzari, Murru lascia il braccio sinistro largo e devia il pallone. L'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Immobile calcia forte e secco, Audero intuisce la direzione del pallone, ma non riesce a toccare il pallone. Biancocelesti devastanti

20’ TRIS DELLA LAZIO - Ma che partita sta facendo la squadra di Inzaghi? Doppietta di Immobile, quota 22 gol, 111 in bianconceleste in 159 partite! Lancio di Acerbi dalla difesa, Ciro lascia scorrere, si accentra, dribbla Audero e deposita in rete. 3-0 dopo 20 minuti

53’ LA LAZIO CALA IL POKER - A segno Bastos appena entrato! Dopo una mischia confusa al limite dell'area di rigore, Lucas Leiva si ritrova il pallone tra i piedi e allarga per il brasiliano che spiazza Audero per la quarta volta. Difesa Samp in confusione totale

65’ MANITA DELLA LAZIO – Colley, cadendo, para un tiro di Luis Alberto in area di rigore. Dal dischetto si presenta ancora Immobile che firma la sua tripletta personale. 23 gol in campionato in 19 partite! Intuisce ancora Audero, ma non ci arriva. 5-0, Samp k.o.

69’ GOL DELLA BANDIERA DELLA SAMP - Linetty ribadisce in rete dopo una parata di Strakosha su un missile di Gabbiadini. 5-1 all'Olimpico

74’ ESPULSIONE PER LA SAMP - Piove sul bagnato per la squadra di Ranieri: Chabot travolge da ultimo uomo Adekanye lanciato a rete. Chiffi estrae il rosso diretto

Mvp

Ciro IMMOBILE - Due rigori perfetti e un gol di sfondamento. Finiti gli aggettivi per Ciro il Grande, facciamo parlare i numeri: 19 firme in 23 partite. Raggiunto Higuain e superato Icardi nei gol realizzati in Serie A. Se dovesse proseguire su queste folli medie, l'azzurro arriverebbe alla quota fantascientifica di 46 reti. Speriamo se ne tenga qualcuna per gli Europei

L'angolo del Fantacalcio

Promosso. Francesco ACERBI - Caprari e Gabbiadini non gli creano problemi, perchè allora non divertirsi in attacco? Sale spesso per aumentare la densità nell'area di Audero e disegna un lancio millimetrico per il 3-0 di Immobile

Bocciato. Julian CHABOT - Inqualificabile. Anche perchè dopo le prove di alto livello con Milan (con un intervento da applausi su Suso a 3 metri dalla porta) e con il Brescia ci aveva abituato bene. In avvio due frittate: perde l'uno contro uno contro Immobile prima del tap-in di Caicedo e si lascia dribblare come un birillo sul 3-0 sempre da Ciro il Grande. Non contento, nella ripresa si fa cacciare per un'entrataccia da ultimo uomo su Adenkaye. What else?

