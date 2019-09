Juventus, Sarri sfaterà il tabù esordio?

Maurizio Sarri riparte da Firenze. Sì, quella Firenze che mise fine alla corsa Scudetto del suo Napoli; quella Firenze dove non ha mai vinto in carriera. La prima sulla panchina della Juventus porta con sé l’incognita: riuscirà Sarri a trovare il successo all’esordio? La statistica dice che in tutte le sue ‘prime’ con un nuovo club, Sarri ha vinto soltanto in 2 casi su 12. Insomma, Fiorentina-Juventus parte come un mezzo tabù per il nuovo allenatore dei bianconeri e di fronte troverà una squadra, quella di Montella, già in mezza emergenza dopo i primi due ko stagionali. Al Franchi senza dubbio si parte con il più interessante della terza giornata.

Inter, sarà gol e record Romelu Lukaku?

Se lo augura Antonio Conte, che in casa contro l’Udinese punta a proseguire il filotto. Una buona partenza quella dei nerazzurri in questo campionato segnata anche dai gol di Lukaku. Il belga può mettere nel mirino un primato che regge da più di 50 anni, ovvero 3 giornate consecutive in gol dopo l’esordio con la maglietta dell’Inter: il primato fu stabilito da István Nyers nella stagione 1948-49. Vediamo se Lukaku riuscirà a tirar giù questo pluridecennale record.

Dzeko e Piatek: sarà la giornata buona per sbloccarsi?

Per un bomber che non ha avuto fatica a sbloccarsi – Lukaku – due che vanno alla caccia del gol: Dzeko e Piatek. Gli appassionati del Fantacalcio sono già in ansia, ma in casa contro il Sassuolo (Dzeko) e fuori contro il Verona (Piatek), potrebbero essere due buone chance per le prime punte fin qui a secco di Roma e Milan. Per una volta ci sbilanciamo: almeno uno dei due andrà in gol.

Atalanta al Ferraris con il Genoa, la testa sarà già alla Champions?

Non crediamo. E non pare crederci nemmeno Gasperini visto l’undici di titolarissimi che dovrebbe scendere in campo. Certo, Zagabria è più importante dell’uscita al Ferraris. Con 3 punti in Champions l’Atalanta potrebbe subito lanciare un segnale in un girone dove dietro il Manchester City se la può giocare alla grande. Col Genoa però c’è da cancellare l’ultima uscita un po’ beffarda avuta col Torino e considerate appunto le scelte di formazione su cui pare orientato il tecnico sarà partita vera.

Il Torino può confermarsi ancora in vetta?

Il pronostico dice di sì. Il Lecce in casa è un avversario ampiamente alla portata dell’undici di Mazzarri che oltre a essere superiore in termini tecnici vanta una condizione decisamente più avanti rispetto a tutte le altre per via dei lunghissimi preliminari affrontati in Europa League. Torino ampiamente favorito e dunque sì, potenzialmente ancora in vetta lunedì sera. Da valutare più che altro eventualmente con chi.

