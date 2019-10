Dopo 6 vittorie, l’Inter può battere anche la Juventus?

E’ la vera domanda dietro il derby d’Italia, perché per la prima volta dal record di punti del Napoli di Sarri i bianconeri paiono avere una serissima contendente. La partenza sprint dell’Inter di Conte ha registrato sì 6 vittorie nelle prime 6 giornate, ma al di là del derby e della Lazio è questo il vero test per i nerazzurri, il già definitivo esame di maturità. Dovessero arrivare 3 punti anche contro la Juve sarebbe la prima vera piccola spallata al campionato; e l’Inter a Barcellona ha dato l’impressione di essere più ‘contiana’ di quanto ‘sarriana’ sia già la Juventus. Occhio dunque perché a San Siro la sensazione è che la partita possa essere apertissima.

Antonio Conte e Maurizio Sarri nel primo incrocio in ICC tra Juventus e InterGetty Images

Giampaolo, Genova è l’ultima spiaggia per la sua panchina al Milan?

Sì, anche perché poi di mezzo ci sarebbe la sosta e i rossoneri potrebbero ripartire con qualcun altro. Chi non è dato sapere, ma per Giampaolo non ci sono già più margini: o il suo Milan diventa ‘suo’ sul serio lanciando dei segnali sia sul piano del gioco che dei risultati, o la sua avventura a Milanello rischia sul serio di concludersi ben prima del previsto. Una partita comunque tutt’altro che banale per i rossoneri. Anche dall’altra parte Andreazzoli ha già il mirino di Preziosi puntato al corpo.

Mazzarri ritrova il Napoli, il suo Toro può essere un’insidia per Ancelotti?

Altra partita molto delicata, se non altro per il fatto che il Torino ha perso 3 delle ultime 4 partite e l’ha fatto contro avversarie ampiamente alla sua portata. Una partenza a rilento che Mazzarri forse non si aspettava, anche per via di una condizione fisica che il Toro avrebbe dovuto avere come ‘plus’ rispetto agli altri visto la partenza anticipata. Quando è spalle al muro però e con le big Mazzarri ha sempre dimostrato di essere un osso duro ed è per questa ragione che sarà tutt’altro che semplice all’Olimpico per il Napoli di Ancelotti.

Mazzarri, Ancelotti, Torino-NapoliGetty Images

Atalanta, dopo la beffa Champions sarà un dolce ritorno a Bergamo?

Il ko di San Siro contro lo Shakhtar ha praticamente compromesso il passaggio del turno già dopo 2 giornate, ma il ritorno ‘a casa’ dovrebbe far ritrovare immediatamente l’Atalanta. La Dea ritrova il calore della sua Bergamo davanti alla storica Curva Nord completamente rifatta. L’impianto è francamente impressionante se pensate ai tempi in cui è stato costruito e quanto normalmente ci vuole per costruire una rotonda nel ‘Paese reale’. Il Lecce di Liverani non è una squadra da sottovalutare, ma l’Atalanta ha dalla sua i nuovi stimoli.

Samp in crisi, Quagliarella a secco su azione: a Verona può arrivare la svolta?

Mai in gol se non su calcio da fermo, il ‘miracolo Quagliarella’ pare essersi interrotto nella scorsa stagione e insieme a quello anche i risultati della Sampdoria. Cinque sconfitte nelle prime 6 di questa Serie A sono state un inizio disastroso per Di Francesco, che paga anche una situazione globale dove i guai societari – (occhio alla Samp nei prossimi mesi…) – sono parte integrante del problema. A Verona però non c’è margine d’errore per quella che al momento è una sfida contro una diretta concorrente: vietato sbagliare per il Doria, che in queste difficoltà spera di ritrovare Fabio Quagliarella. Ne avrebbe proprio bisogno.

