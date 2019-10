1) Che Atalanta sarà senza il suo bomber Zapata?

L’ottava giornata parte sabato dall’Olimpico e subito porta con se una nuova incognita, ovvero quale tipo di Atalanta vedremo senza l’attuale vice-capocannoniere del campionato Duvan Zapata. Al di là delle incognite legate a Muriel, la Dea si approccia a un periodo piuttosto intenso considerando sullo sfondo anche la doppia sfida al Manchester City. Gasperini ha recentemente dichiarato che non firmerebbe per il terzo posto, lasciandosi così libero di sognare una nuova grande impresa. Ne ha ben donde, con la miglior partenza di campionato nella storia dell’Atalanta che contro la Lazio all’Olimpico sarà sottoposta però a davvero un bel test: come gestire, appunto, gli impegni ravvicinati e la perdita del suo bomber.

2) Il Bologna sarà avversario tosto per la Juve come pronosticato da Sarri?

"Il Bologna è una delle squadre che mi è piaciuta di più in questa iniziale della stagione, questo è un'opinione personale ma poi ci sono i numeri. Il Bologna è una di quelle squadre che recupera più palloni, che tira più in porta e che subisce meno tiri in porta. Quindi una squadra che in questo momento ha dei numeri di altissimo livello e una squadra pericolosa da affrontare”. In conferenza stampa il tecnico bianconero ha speso parole importanti, ma la verità è che al di là delle statistiche tanto interesse ruota intorno alla Juventus. L’assenza forzata di Douglas Costa scioglie il dubbio tattico: con i rossoblu sarà ancora spazio a quel 4-3-1-2 che ha mostrato grandi momenti di calcio a San Siro contro l’Inter. Unico dubbio: quanto lo stop abbia asciugato quei giovani meccanismi che la Juventus ha iniziato a oliare solo da poco.

3) L’Inter rischia qualcosa a Sassuolo?

Un campo e una sfida particolare per i nerazzurri, che di solito contro il Sassuolo o dilagano e vengono sorpresi. La sensazione è che lo stop con la Juventus prima della sosta abbia paradossalmente fatto bene. I tanti elogi di Barcellona, un ambiente intorno alla squadra che aveva già fantasticato grandi traguardi… Del ritorno sulla terra ne avrà certamente approfittato Conte per battere il suo martello sui soliti punti chiave: intensità, attenzione, umiltà. A Sassuolo per l’Inter c’è un test soprattutto dal punto di vista mentale, vediamo quale risposta avrà il suo allenatore.

4) Ranieri, che debutto contro la sua Roma?

Domenica pomeriggio tutta l’attenzione sarà a Marassi, dove nel giorno del suo compleanno Ranieri debutta contro la sua squadra del cuore. Uno scherzo del destino mica da ridere, specie per un allenatore che in Italia mai andò così vicino allo Scudetto come nel 2010 con la sua Roma… E che fu beffato proprio da quella Sampdoria che oggi è finito ad allenare. Un esordio insomma da non perdere, anche perché in campo ci sono da capire due cose. 1. Il reale stato del Doria, ovvero se la squadra avesse o meno problemi strutturali oppure dietro ci fosse dell’altro… 2. Come se la caverà la Roma, priva di Fonseca in panchina, con l’enorme quantità di assenze forzare. Una bella cartina tornasole da entrambe le parti.

5) Milan, la cura Pioli avrà effetto immediato?

Pioli torna a San Siro, questa volta sull’altra sponda del Naviglio, quella rossonera. L’esordio non è certamente impossibile, ma il Lecce di Liverani gioca un buon calcio e questo disastroso Milan di inizio stagione dovrà dimostrare parecchie cose… E non tutte sono così scontate. In primis quello di avere orgoglio, cosa non proprio mostrata durante la breve gestione Giampaolo. Poi ci sono le questioni tattiche che comprendono quale tipo di squadra vedremo e con quali interpreti. Sarà insomma un bel test per capire se la cura Pioli avrà degli effetti immediati o meno: lo sperano soprattutto in società, perché davvero al Milan non si può perdere altro tempo.

