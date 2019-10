1) Il Lecce dopo San Siro può fare un altro ‘miracolo’ con la Juve?

E’ sicuramente una situazione più complicata. Il Milan vive un periodo di crisi che non è quello della Juventus. Vero che la squadra di Sarri sta paradossalmente dimostrando di soffrire più la chiusura delle piccole che il gioco delle grandi, ma il Lecce da questo punto di vista è differente e l’idea di Liverani è piuttosto propositiva. Difficile pensare che si vada a snaturare proprio contro la Juventus. I bianconeri tra l’altro sanno che la diretta concorrente – l’Inter – ha una partita semplice. Al di là delle solite assenze di Douglas e Ramsey e un po’ di turnover – sempre che poi alla fine Sarri lo faccia sul serio – è difficile pensare che la Juve lasci punti per strada.

2) L'Inter può permettersi il turnover col Parma?

La squadra di Conte inizia un ciclo con Parma, Brescia, Bologna e Verona potenzialmente molto interessante per i nerazzurri. La possibilità di fare filotto e mettere pressione alla Juventus, per quanto visto fin qui, è un’ipotesi tutt’altro che remota ma l’unica incognita resta per una rosa tutto sommato piuttosto corta. Dei quattro impegni questo è probabilmente insieme al Verona (anche lì in casa) quello più abbordabile e dunque Conte potrebbe davvero pensare di far tirare il fiato a qualcuno; specie in difesa dove resta l’unico reparto con delle alternative tutto sommato affidabili. Anche per rendere più partecipe tutto ‘il gruppo’, caratteristica su cui si fonda la filosofia del tecnico pugliese.

3) Thiago Motta, quale esordio da allenatore?

La curiosità è tanta anche perché più che l’Under 19 del PSG il buon Thiago Motta non ha mai allenato. La Serie A è altra cosa e l’ex centrocampista tra le altre di Inter e Nazionale eredita una squadra tutto sommato di buon valore, ma che qui ha sottoperformato. Certo è che l’incrocio è tutt’altro che semplice. A Marassi arriva una Brescia che gioca bene e ha fin qui raccolto meno di quanto seminato. Non sarà una partita facile per il Grifone, questo è poco ma sicuro.

4) Mazzarri o Inzaghi, panchine bollenti: chi rischia di più tra Toro e Lazio?

Da una parte c’è il Toro che ne ha vinta una delle ultime 6, perdendone addirittura 4. Dall’altra una Lazio dove i rumors di queste ore vogliono un Inzaghi sotto osservazione, con Gattuso che pare essere stato contattato direttamente da Lotito. Entrambe non hanno due gare semplici. Il Torino ospita un Cagliari in gran forma e la Lazio va a Firenze: Cagliari e Fiorentina, entrambe, sono imbattute da 6 giornate di campionato, con le ultime sconfitte che erano arrivate addirittura il 1° settembre (i sardi ko con l’Inter e la Viola col Genoa). Sulla singola giornata a rischiare di più è la Lazio a Firenze, per via anche delle fatiche in Europa League col Celtic. Quello più in bilico però è Mazzari: anche perché dopo questa sfida col Cagliari il calendario prevede proprio la trasferta a Roma con la Lazio e il derby contro la Juventus...

5) Chi risorge in Roma-Milan?

Fonesca ha a che fare con una situazione tutto sommato strana, perché alla fine da quando siede sulla panchina della Roma ha perso solo una partita in tutte le competizioni. Paga più che altro, per ora, un’infermeria semplicemente inaccettabile per un club professionistico: alla Roma si sono rotti tutti e questo non può essere solo uno sfortunato caso; con i rossoneri in mediana sarà ancora emergenza. Diverso il discorso del Milan. Dopo la beffa in casa col Lecce arriva un test bello tosto per Pioli. Entrambe avrebbero bisogno insomma dei tre punti ma rischia di configurarsi come la più classica delle partite che finisce in pareggio. Chi risorge insomma? Probabilmente nessuna delle due. Almeno per ora.

