Il vento in poppa al Via del Mare di Lecce alla fine spinge la barca dell’Udinese di Gotti, che con un gol di De Paul nel finale trova 3 punti preziosissimi nella lotta salvezza. In una fredda giornata caratterizzata appunto da una forte brezza, ad avere la meglio sono i friulani che a differenza della squadra di Liverani giocano senza paura, soprattutto nella ripresa. Due volte vicini al gol con Okaka – in entrambi i casi giuste le chiamate arbitrali che negano all’attaccante la gioia della rete – a trovare la giocata giusta è il talento di De Paul, che inventa con Mandragora all’88’ e regala ai suoi la seconda vittoria consecutiva. Un cammino prezioso quello di Gotti, che nelle ultime 4 partite ha tirato fuori 7 punti: un pareggio col Napoli; il ko con la Juventus e soprattutto il successo odierno e quello col Cagliari. Sorride decisamente meno invece Liverani. Dopo il buon calcio espresso a inizio campionato, il Lecce sempre essere ora in una fase più involuta: una squadra bassa e più impaurita, meno convinta nei propri mezzi e che alla fine ha portato via un solo punto nelle ultime 4 uscite. E il Genoa, ora, è lì a un solo punticino.

Il tabellino

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Dell'Orco; Petriccione, Tachtsidis, Tabanelli (69’ Farias); Mancosu; Falco, Babacar (79’ Lamantia).

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul (91’ Barak), Sema (75’ Pussetto); Okaka, Nestorovski (58’ Lasagna).

Gol: 88’ De Paul

Assist: Mandragora.

Note – Ammonito De Paul nel finale per essersi levato la maglia.

Il momento social

La cronaca in 7 momenti chiave

6’ – PRIMO SQUILLO DEL LECCE! Rovesciata di Babacar: cross dalla destra di Donati, Babacar si coordina ma non trova lo specchio della porta.

21’ – SQUILLO DAL NULLA! Ripartenza Lecce, Babacar fa tutto da solo e lascia poi partire un gran destro dai 30 metri: traversa piena, con piccola deviazione decisiva di Musso. Lecce vicino al gol! Poi sulla ribattuta Mancosu prova il tiro a giro e Musso risponde ancora presente.

42’ – MANDRAGORA! Squillo dell'Udinese, botta potente dai 30 metri, vola Gabriel a deviare in angolo. C'è anche l'Udinese che si iscrive per la prima volta in zona pericolosa di questa partita.

47’ – GOL ANNULLATO A OKAKA. Sema a sinistra con una discesa, cross dentro, tiro sporcato di Nestorovski, Okaka è lì e mette dentro: posizione però molto dubbia. Infatti, dopo 2 minuti di controllo VAR, la rete dell’Udinese viene annullata. Il piede di Okaka era avanti rispetto a Lucioni.

62’ – ALTRO GOL ANNULLATO AD OKAKA! Cross da sinistra di Mandragora, Okaka è in area piccola e di tacco mette dentro: ma questa volta la posizione di offside è chiara e non serve nemmeno il VAR: la vede il guardalinee. Nulla di fatto per l'Udinese che però ci sta provando di più.

77’ – UDINESE VICINO AL GOL! SPRECA TUTTO LASAGNA! Gran contropiede di De Paul, palla dentro dove una finta perfetta di Fofana lascia Lasagna solo davanti a Gabriel: brutto il primo controllo che di fatto compromette tutto, ma un plus per l'uscita comunque tempestiva di Gabriel.

88’ – GOL! DE PAUL! UDINESE IN VANTAGGIO! Bellissimo uno-due di De Paul al limite dell'area con Mandragora, poi inserimento in area con dribbling secco su Lucioni dopo il controllo di tacco. Gran gol di De Paul. Vantaggio nel finale per l'Udinese.

MVP

De Paul. Si vede poco fino all’89’, poi si inventa un gol da campione che vale i 3 punti. Esattamente il tipo di giocata che ci si aspetta alla fine con un giocatore con le sue qualità.

Le pagelle

Clicca qui.

Fantacalcio

PROMOSSO. Mandragora. Una buona occasione nel primo tempo, geometrie interessanti ma soprattutto l’assist decisivo per De Paul.

BOCCIATO. Lucioni. Si dimentica di salire in occasione del gol di Okaka, per sua fortuna l’attaccante bianconero è in fuorigioco. Si fa scappare De Paul nel finale. Insomma, non una gran giornata per il centrale del Lecce che sarà certamente punito dai pagellisti.