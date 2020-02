Dominando, oltre il risultato. La cura Gattuso prosegue i suoi effetti su un Napoli ormai da tempo pienamente ritrovato. I partenopei superano 2-1 il Torino nell’anticipo del sabato sera della 26a giornata e lo fanno grazie alle reti, una per tempo, di Manolas prima e Di Lorenzo poi. Un match dominato quello dalla squadra di casa; il cui punteggio finale sarebbe potuto essere assai più rotondo. Poca precisione però sottoporta e poca cattiveria hanno tenuto il risultato più stretto, con il gol del Torino a firma Edra però, giusto dirlo, arrivato solo a tempo ormai scaduto. Il successo vale a Gattuso il 6° posto in classifica, ma soprattutto la quinta vittoria nelle ultime 6 uscite di campionato: di fatto, il suo Napoli, è caduto solo contro il Lecce. Di contro prosegue il momento nerissimo di un Torino alla 7a sconfitta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, la terza su tre uscite per il neo-tecnico Moreno Longo. Senza idee chiare, senza un impianto di gioco ben collaudato e apparso decisamente sterile offensivamente, questo Toro rischia sul serio di essere risucchiato nella lotta per non retrocedere. Vedremo cosa faranno domani Sampdoria e Lecce.

Il tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Ruiz, Lobotka (79’ Allan), Zielinski; Politano (83’ Elmas), Milik (74’ Mertens), Insigne. All. Gattuso.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon (83’ Edera), Baselli (66’ Meite), Ansaldi; Lukic, Zaza (83’ Verdi); Belotti. All. Longo.

Gol: 19’ Manolas, 82’ Di Lorenzo; 91’ Edera.

Assist: Insigne, Mertens, Ansaldi; Allan.

Note – Ammoniti: Rincon, Zaza, Ansaldi.

La cronaca in 9 momenti chiave

2’ - PALLA GOL TORINO! DE SILVESTRI! Uscita a vuoto di Ospina, De Silvestri ci prova ma la palla non riesce a passare in mezzo alle 'mille gambe'. Si salva il Napoli, ma Toro che è partito meglio.

9’ - BELLA PARATA DI SIRIGU! Fraseggio veloce del Napoli, poi Milik conclude sul secondo palo: Sirigu come al solito molto attento con la respinta di pugni ad allontanare. Si fa vedere anche il Napoli.

19’ - GOL! NAPOLI IN VANTAGGIO! 1-0! MANOLAS! Punizione tagliata di Insigne da destra, Manolas sbuca con perfetto tempismo e mette dentro il vantaggio con un colpo di testa.

25’ – OCCASIONISSIMA NAPOLI! INSIGNE! Follia di Ansaldi con un retropassaggio folle, Insigne prende palla e va verso la porta, ma poi conclude addosso a Sirigu. Partenopei vicini al 2-0.

30’ - NAPOLI ANCORA VICINO AL GOL. Sponda di Milik di testa dopo cross da sinistra, Insigne arriva in corsa, si coordina e la spara sotto la traversa: vola Sirigu a dire di no. C'è solo il portiere del Torino a tenere a galla i suoi.

56’ – ANCORA MILIK! OCCASIONE! Bella palla di Insigne ad attaccare lo spazio, N'Koulou se lo perde, il polacco prova il diagonale ma il difensore del Torino all'ultimo riesce a deviare la palla il tanto che basta.

60’ – LOBOTKA! SUPER AZIONE PERSONALE! Ne dribbla due, entra in area, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Ennesima buona occasione per il Napoli per trovare il raddoppio.

75’ - OCCASIONISSIMA NAPOLI! POLITANO! Qui Sirugu legge male i tempi dell'uscita, Politano lo anticipa ma è defilato: prova il pallonetto l'ex l'Inter, ma il pallone, ormai a porta vuota, è sull'esterno della rete.

91’ - GOL DEL TORO! ANSALDI! ACCORCIA NEL FINALE. Napoli distratto, Ansaldi che scappa a sinistra, mette dentro, sul secondo palo non c'è nessuno tranne Edera, che di testa arriva e indisturbato mette dentro.

MVP

Manolas. Ha il merito di aprire la gara nel punteggio. Gioca una partita ordinatissima dietro, con Belotti e Zaza che non sono mai – ma proprio mai – un problema. Il gol è il ‘plus’ che gli vale il premio di uomo partita.

Le pagelle

Clicca qui per le pagelle di Napoli-Torino 2-1.

Fantacalcio

Promosso: Mertens. Entra e trova il tempo di piazzare l’assist che vale il 2-0. Un ottimo impatto con la gara.

Bocciato: Rincon. Si perde il taglio di Di Lorenzo per il 2-0 e si prende anche un giallo. I pagellisti non saranno teneri con lui.