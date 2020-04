In tutti i campionati si discute del possibile taglio degli stipendi dei giocatori. In Inghilterra, per esempio, la Premier League ha proposto una riduzione del 30% degli ingaggi di giocatori ed allenatori ed ora la palla passa ai vari Sindacati per valutare questa possibilità. In Italia, invece, non c'è ancora una visione comune, con l'Associazione italiana calciatori che ha bocciato l'idea di Lega Calcio Serie A e FIGC di congelare ben 4 mensilità ai calciatori di tutte le divisioni.

È questo il cruccio di Damiano Tommasi, che prima di entrare in Assemblea aveva spiegato il disastro economico che avrebbe portato questa scelta per i giocatori di Serie C ecc. Il taglio degli stipendi non è prioritario in questo momento di emergenza aveva detto...

" Più della metà dei giocatori di Lega Pro, senza dimenticare la Serie D, con lo stipendio paga l'affitto o i mutui e mantiene la famiglia. Non sono le cifre che uno immagina. C'è poi una parte alta dei professionisti e lì il tema è la patrimonializzazione di gestione delle società di Serie A. I giocatori sono già sulla lunghezza d'onda di capire come si possa sostenere il sistema e come andare incontro alle società, dipenderà molto dal fatto se si tornerà in campo o no. L'ipotesi Cassa integrazione? Riguarda i giocatori con i redditi più bassi, con il minimo contrattuale. Diciamo che in questo momento la priorità e la situazione sanitaria, non la riduzione degli stipendi. [Damiano Tommasi prima di entrare in Assemblea] "

Ovviamente tutto dipenderà da quando si tornerà in campo, ma per adesso - appunto, essendo una situazione di emergenza - l'AIC è disposta al congelamento di una sola mensilità, in attesa di altre risposte. Le due parti si riuniranno, quindi, nelle prossime settimane per capire il da farsi. Alcuni club, però, si sono già organizzati in questo senso, come Juventus e Inter che hanno già trovato accordi con i propri giocatori per applicare una riduzione degli ingaggi da qui a giugno, anche per salvaguardare le posizioni di tutti i dipendenti che compongono una società.