Se c’è una sorpresa in questo inizio di Serie A è il Verona di Ivan Juric. Da tanti indicato a inizio stagione come prima candidata a lasciare il campionato, gli scaligeri stanno invece disputando una grande prima parte di stagione. L’Hellas infatti espugna anche Parma, confermandosi miglior difesa della Serie A e proponendo un calcio tutt’altro che banale: buon possesso palla e più che discreta organizzazione difensiva. Passa così il Verona a Parma; per un Hellas che si fa bastare il super-gol di Lazovic al 10’ del primo tempo. La squadra di D’Aversa di contro combina poco; e più che una traversa di Gervinho dopo una buona combinazione con Kususevski non combina. Il Verona passa dunque con merito, salendo a 12 punti in classifica e tirandosi decisamente fuori – almeno per il momento – da quei bassifondi dove quasi tutti l’avevano condannato nei pronostici a inizio anno. Giù il cappello, insomma, per il lavoro svolto fin qui da Juric e i suoi ragazzi.

Il tabellino

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella (76’ Sprocati); Kucka, Brugman, Barillà (60’ Hernani); Karamoh, Kulusevski, Gervinho.

Verona (3-4-3): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso (90’ Danzi), Lazovic; Verre (62’ Pessina), Stepinski, Salcedo (46’ Zaccagni).

Gol: 10’ Lazovic.

Note – Ammoniti: Kumbulla, Verre, Amrabat, Veloso, Zaccagni; Gervinho.

Il momento social

La cronaca in XXX momenti chiave

10’ - GOL! LAZOVIC! CHE GOL! VERONA AVANTI. Gran conclusione dal limite, tiro potente e preciso, pallone che finisce sotto l'incrocio. Che bordata. 0-1 Verona.

22’ - GERVINHO! DI TESTA! Dopo un'azione insistita alla fine l'ivoriano entra in area e su un pallone sporco prova ad anticipare tutti di testa: pallone fuori non di molto.

44’ - VERONA VICINO AL GOL! KUMBULLA! Corner di Veloso, Kumbulla sbuca sul primo palo e va a colpo sicuro: gran riflesso di Sepe che dice di no. Verona molto più vicino al 2-0 di quanto non abbia fatto il Parma al pareggio.

49’ - TRAVERSA DI GERVINHO! Che giocata, tutta in rapidità: ottimo uno-due con Kususevski, Gervinho lascia partire il destro che si stampa sulla traversa. Parma a centimetri dal pareggio.

65’ - VERONA A UN PASSO DAL GOL. ANCORA LAZOVIC. Gran cross di Faraoni dalla destra, Lazovic arriva tutto solo sul secondo palo e va di piatto al volo: Sepe immobile, pallone fuori di un nulla. Ancora Verona a legittimare il suo vantaggio.

68’ – RRAHMANI SULLA LINEA! CHE SALVATAGGIO! Dopo il cross di Gervinho, Darmian va a botta sicura: c'è però Rrahmani sulla linea a dire di no, Kumbulla infine pulisce l'area. Squillo dei padroni di casa.

MVP

Lazovic. Un super gol che decide la gara, ma anche tante discese per la squadra e una soluzione che l’ha portato a un nulla dalla doppietta. Stasera, decisamente, il migliore in campo.

Fantacalcio

PROMOSSO: Rrahmani. Salva una conclusione di Darmian sulla linea; contiene bene dietro ed evita di prendere cartelli. Per chi utilizza il modificatore, una prestazione di tutto rispetto.

BOCCIATO: Stepinski. Forse l’unico del Verona insufficiente. Non la vede quasi mai ed è davvero poco pericoloso.