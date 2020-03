La trasmissione in chiaro in diretta televisiva delle partite di Serie A da disputare a porte chiuse. Lo ha richiesto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora attraverso una lettera inviata al presidente dela Figc, Gabriele Gravina, e al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Secondo quanto si apprende la Figc avrebbe già espresso parere favorevole, si attende ora una risposta in merito dalla Lega e da Sky.

Il contenuto della lettera

Nella lettera il ministro Spadafora fa espresso riferimento all'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Coronavirus e riconosce che il calcio è certamente tra i settori più esposti. Poi il passaggio chiave della missiva:

" Ritengo opportuno sottolineare la vocazione più autentica dello sport, e quindi del calcio, e cioè quella di unire e consentire a tutti di godere uno spettacolo emozionante, senza ansie, né paure. È con questo spirito che Le chiedo, in questa delicata contingenza, di verificare se favorevoli condizioni, rispettose della normativa vigente e degli accordi in essere, possano eventualmente consentire la libera fruizione televisiva di imminenti competizioni calcistiche di cui si prevede la disputa a porte chiuse "

La ratio della richiesta

" Ciò costituirebbe, io credo, un bellissimo segnale verso tutti gli italiani, ma anche un modo per limitare i disagi associati alle misure di contenimento in essere e, addirittura, di cooperare attivamente al raggiungimento delle loro stesse finalità "