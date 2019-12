La grinta e il cuore del Cagliari prestano soccorso anche alla versione un po’ stanca e sbiadita dei sardi con un gol di Ragatzu al 90’. Dopo otto anni e mezzo, il classe 1991 trova l’insperato 2-2 al termine di una partita dominata nel primo tempo dal Sassuolo. Berardi e Djuricic lanciano i neroverdi, ma Joao Pedro suona la carica a inizio ripresa per gli uomini di Maran. Lo stesso Berardi spreca dal dischetto la chance del 3-1 e allora ci pensa Ragatzu a firmare la rete che vale l’aggancio alla Roma al quarto posto. Il Cagliari non supera i giallorossi ma non muore mai, mentre il Sassuolo recrimina per l’ennesima occasione persa.

Il tabellino

Sassuolo-Cagliari 2-2

SASSUOLO (4-2-3-1) Turati; Toljan, Marlon (46’ Peluso), Romagna, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi (74’ Traoré), Djuricic (89’ Obiang), Boga; Caputo. All. De Zerbi

CAGLIARI (4-3-1-2): Rafael; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Pellegrini (46’ Lykogiannis); Nandez (78’ Ragatzu), Cigarini, Rog; Nainggolan; Simeone (46’ Cerri), Joao Pedro. All. Maran

Arbitro: Luca Pairetto della Sezione di Nichelino

Gol: 7’ Berardi (S), 36’ Djuricic (S), 51’ Joao Pedro (C), 90’ Ragatzu (C)

Assist: Djuricic, Toljan

Ammoniti: Klavan, Pellegrini, Berardi, Magnanelli, Djuricic, Rog, Pisacane

Note: recupero 0 + 5'

La cronaca in 8 momenti chiave

7’ - GOL DEL SASSUOLO - Djuricic apre a destra per Berardi che controlla, si porta avanti il pallone e batte Rafael dopo essere entrato in area di rigore.

31’ - Caputo trova a rimorchio Djuricic, ma la sfera si spegne a fil di palo.

32’ – Rog vince il contrasto con Magnanelli e la mette in mezzo: è in ritardo Simeone e se ne va così una ghiotta chance del Cagliari.

36’ - GOL DEL SASSUOLO - Berardi fa scorrere il pallone per Toljan che dalla destra la mette in mezzo dopo essere andato sul fondo: Djuricic segna un gran gol dal cuore dell'area.

51’ – GOL DEL CAGLIARI - Tiro di Rog, Peluso si oppone con il corpo ma la carambola favorisce Joao Pedro che di testa scavalca Turati.

63’ – Toljan crossa verso il centro dell’area, ma trova il braccio di Lykogiannis e Pairetto indica il dischetto.

65’ – Berardi calcia il rigore sulla traversa con la palla che cade al di qua della linea di porta.

90’ – GOL DEL CAGLIARI - Nainggolan cerca Joao Pedro in area, sul pallone vagante si avventa Ragatzu che scarica sul primo palo. Turati sorpreso e 2-2.

MVP

Filip Djuricic. Autore dell’assist per Berardi, raccoglie quello di Toljan irrompendo in area e trovando la rete del provvisorio 2-0. Ispiratissimo.

Fantacalcio

Promosso

Joao Pedro. Erano 46 anni che un giocatore del Cagliari non andava in doppia cifra nelle prime 15 giornate. Il primo è stato un certo Gigi Riva, il secondo Joao Pedro. Sull’1-2 scavalca Turati con un pallonetto, poi contribuisce al pareggio in extremis di Ragatzu.

Bocciato

Giovanni Simeone. Arriva sempre un attimo dopo sul pallone e quella frazione per un attaccante fa tutta la differenza del mondo. Rimandato anche da Maran con la sostituzione all’intervallo.