La Lazio ottiene una vittoria preziosissima a Reggio Emilia. Soffrendo, i biancocelesti di Inzaghi si confermano la terza forza del campionato, in attesa della risposta del Cagliari impegnato a Lecce nel posticipo. È il solito Ciro Immobile a sbloccare il match con la complicità di Consigli, ma Caputo pareggia al termine della prima frazione. Nella ripresa, il Sassuolo non demerita e la gara sembra destinata all’1-1 quando Caicedo, ultimo cambio degli ospiti, segna un gol da grande attaccante per l’1-2 della sentenza.

Il tabellino

Sassuolo-Lazio 1-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Locatelli (75’ Bourabia); Djuricic (69’ Kyriakopoulos), Caputo, Boga (88’ Raspadori). All. De Zerbi

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe (50’ Bastos), Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic (50’ Lukaku); Correa (79’ Caicedo), Immobile. All. Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi della Sezione di Padova

Gol: 34’ Immobile (L), 45’ Caputo (S), 91’ Caicedo (L)

Assist: Correa, Peluso, Luis Alberto

Ammoniti: Peluso, Lulic, Luiz Felipe, Bastos

Note – Recupero 0' + 3'

La cronaca in 6 momenti chiave

15’ – Luis Alberto scambia con Correa e tira ma trova la respinta di Consigli: Lazzarri rimette quindi il pallone in mezzo ma Milinkovic sbatte su Immobile.

34’ – GOL DELLA LAZIO – Correa innesca Immobile che porta palla e tira tra Romagna e Toljan: Consigli si fa passare sotto il pallone e subisce lo 0-1.

45’ – GOL DEL SASSUOLO – La sponda di Peluso di testa premia Caputo che, appostato sul secondo palo, mette dentro. Patric lo tiene in gioco.

56’ – Locatelli sfrutta un’indecisione di Acerbi e appoggia per Duncan: il suo tiro deviato non va lontano dal bersaglio.

58’ – Botta a colpo sicuro di Djuricic, ma Patric lo mura con il corpo.

91’ – GOL DELLA LAZIO – Luis Alberto ispira Caicedo che elude l’intervento di Magnanelli e Locatelli: il movimento è da grande attaccante ed è seguito dal colpo del ko.

Il momento social del match

MVP

Felipe Caicedo . Ingresso determinante e gol da tre punti. Poche parole, tanti fatti e un movimento da attaccante di razza.

Fantacalcio

Promosso

Ciro Immobile. È il primo giocatore della Lazio capace di segnare in otto gare di Serie A consecutive. Questa volta ci mette lo zampino Consigli, ma intanto fanno 15 in campionato, gli stessi della scorsa stagione. Peccato che siano passate 13 giornate e non 38...

Bocciato

Andrea Consigli . Un’incertezza non da lui spiana la strada alla Lazio. Sul tiro di Immobile rimedia una magra figura, poi viene trafitto da Caicedo al 91’. Alla prossima.