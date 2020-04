Serie A, settimana decisiva per la ripartenza: la tabella di marcia di FIGC e Lega Calcio

Con il nuovo DPCM si resta senza allenamenti fino al 4 maggio, ma ci sono forti possibilità che dopo quella data si possa cominciare la ripresa. Ovviamente non ci sarà un ritorno immediato al campo, anche perché le varie squadre avranno bisogno di 3/4 settimane di preparazione per ripartire: giusto per fare un esempio, l'Inter dovrà giocare 13 gare per concludere la stagione (Coppa Italia e Europa League escluse).

I vertici del calcio, però, sono già al lavoro per stilare la tabella di marcia della ripresa. In primis, mercoledì 15 aprile, ci sarà la riunione con la commissione medica (composta da medici e scienziati che già si sono occupati di coronavirus) per mettere nero su bianco il protocollo da utilizzare come guida agli allenamenti. Sedute, ovviamente, a porte chiuse, numero di giorni da far passare da un tampone all'altro, test sierologici, cosa fare con un giocatore positivo o con la presenza di sintomi.

Possibile tabella di marcia

Data Agenda 15 aprile Riunione con commissione medica per definire i protocolli 16 aprile Consiglio straordinario di Lega per definire calendari 5-6 maggio Ripresa degli allenamenti 23-24 maggio Recuperi 25a giornata di Serie A 30-31 maggio Ripartenza con la 27a giornata di Serie A

Prima di avere la data definitiva della ripresa degli allenamenti, però, bisognerà bonificare i vari centri di allenamento delle squadre. Per questo servirà proprio l'ok della commissione medica, anche per specificare le modalità per la sanificazione del tutto. Ogni squadra dovrà poi far rientrare i giocatori fatti partire all'estero a seguito del lockdown, considerando che ogni persona che arriva dall'estero dovrà osservare 14 giorni di isolamento preventivo.

Cosa si definisce con la Commissione medica

-come sanificare i centri di allenamento

-quanti giorni far passare da un tampone all'altro

-possibilità di utilizzo dei test sierologici

-cosa fare con un giocatore positivo o, comunque, in presenza dei sintomi da covid-19

La speranza è di aver definito tutti i protocolli entro giovedì 16 aprile, quando è fissato un Consiglio straordinario di Lega Serie A che farà il punto della situazione e comincerà a pensare anche del nuovo calendario. 23-24 maggio potranno essere le date dei recuperi? 30 e 31 maggio saranno le date ufficiali della ripartenza del campionato?