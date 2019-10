Seguono aggiornamenti...

Un punto per ripartire, un punto per confermarsi in salute. Il pareggio tra Torino e Cagliari lascia sensazioni profondamente diverse alle due squadre. Ai sardi, sciolti nel gioco e liberi nella testa, resta un pizzico di amaro in bocca per un vantaggio non sfruttato (il primo gol in Serie A di Nandez) e qualche buona occasione non concretizzata nel finale. I granata, invece, reagiscono alle difficoltà palesate anche oggi con il graffio di Zaza su assist di Belotti e la traversa di Verdi. Zaza e Verdi, entrambi inseriti nella ripresa, fanno così respirare Walter Mazzarri. La quinta sconfitta nelle ultime sette uscite sarebbe stata un macigno sulla panchina del tecnico toscano che, però, non può rilassarsi come sottolineano i fischi piovuti dall’Olimpico Grande Torino.

Il tabellino

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (59’ Verdi); De Silvestri, Baselli, Rincon, Ansaldi, Ola Aina (79’ Laxalt); Iago Falque (46’ Zaza), Belotti. All. Mazzarri

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Ceppitelli (83’ Klavan), Pellegrini; Nandez (74’ Castro), Cigarini, Ionita; Nainggolan (81’ Rog); Simeone, Joao Pedro. All. Maran

Arbitro: Michael Fabbri della Sezione di Ravenna

Gol: 40’ Nandez (C), 69’ Zaza (T)

Assist: Simeone, Belotti

Ammoniti: Nainggolan, Ansaldi, Ceppitelli, Cigarini, Rincon

Note: ammonito Walter Mazzarri per proteste

La cronaca in 7 momenti chiave

20’ - Nandez e Nainggolan confezionano un grande contropiede ma Joao Pedro, da ottima posizione, mette fuori. Sirigu era immobile e non avrebbe potuto fare nulla.

40’ – GOL DEL CAGLIARI - Simeone fa un gran lavoro a protezione del pallone e aspetta l’arrivo di Nandez che, con un diagonale, trafigge Sirigu per il vantaggio degli ospiti.

56’ – Missile da fuori area di Simeone, ma Sirigu si oppone.

69’ – GOL DEL TORINO – Belotti sfonda sulla sinistra e manda al bar Ceppitelli: l’assist è perfetto così come il tiro sottomisura di Zaza per il pareggio granata.

75’ – Belotti, solo davanti al portiere, trova la respinta di Olsen. Verdi si avventa sulla sfera e colpisce la traversa.

76’ – Castro trova Simeone in profondità, ma è puntuale l’uscita di Sirigu.

87’ – Pellegrini con un tiro deviato si rende molto pericoloso: Sirigu compie un altro intervento.