Si ferma a Udine la striscia di imbattibilità esterna del Cagliari di Maran. E’ una settimana da incubo per i finali di partita degli isolani. Prima la beffa di lunedì sera, con i due gol nel recupero subiti dalla Lazio; poi quella della Dacia Arena. In un pomeriggio non estremamente brillante il Cagliari aveva infatti trovato comunque modo per raddrizzare la partita. Al gran gol di De Paul era infatti riuscito a pareggiare all’84’ il preciso tocco di Joao Pedro. Sessanta secondi dopo però gli isolani si sono fatti ‘fregare’, nel più letterario dei termini, dal fisico imponente di Okaka: su un pallone alto l’ex attaccante della nazionale ha usato tutti i centimetri e i chili per proteggere palla, Fofana si è trovato così il pallone buono e in un amen il Cagliari è ritornato sotto. Un risultato che i rossoblu non sono più riusciti a raddrizzare; per la gioia – di contro – di un Udinese in grado di tornare al successo in campionato un mese e mezzo dopo l’ultima volta. Il Cagliari perde dunque contatto dal treno Champions delle romane: se l’Atalanta dovesse riuscire a battere il Milan subirebbe inoltre il sorpasso al 5° posto. Fa festa invece Luca Gotti: la sua Udinese, decisamente in ripresa, scappa temporaneamente a +5 sul terzultimo posto occupato dal Brescia.

Il momento social

Il tabellino

Udinese (5-3-2): Musso; Larsen, De Maio, Ekong, Nuytinck, Sema (65’ Hidde Ter Avest); Fofana, Mandragora, De Paul (70’ Jajalo); Okaka, Lasagna (80’ Pussetto).

Cagliari (4-3-2-1): Rafael; Faragò, Klavan, Pisacane, Lykogiannis (46’ Pellegrini); Rog (81’ Ragatzu), Cigarini, Ionita; Joao Pedro, Nainggolan; Simeone (60’ Cerri).

Gol: 38’ De Paul, 85’ Fofana; 84’ Joao Pedro.

Assist: Fofana; Fargò.

Note – Ammoniti: Mandragora, De Maio, Okaka; Rog, Klavan. Espulso Pisacane al 92’ per somma di ammonizioni.

La cronaca in 9 momenti chiave

19’ – LASAGNA! Ripartenza verticale dell'Udinese. Gran lavoro di Fofana, palla profonda per Lasagna che brucia Klavan e prova a concludere: il tiro è però alto e decisamente poco preciso.

20’ – NAINGGOLAN! Reazione Cagliari. Prima ruba palla il belga, poi prova un esterno a giro dal limite fuori di un nulla. Gran giocata. Cagliari vicino al gol.

26’ – NAINGGOLAN! PALO DEL CAGLIARI! Musso scivola e sbaglia il rinvio, Nainggolan prende palla, entra in area, rientra sul sinistro e prova a piazzarla: palo pieno a Musso ormai battuto. Isolani a centimetri dal gol.

38’ – GOL! DE PAUL! UDINESE IN VANTAGGIO! Tocco sotto di splendida fattura: dal limite dell'area, di prima, su assist di Fofana, De Paul arriva e con un pallonetto sul secondo palo beffa Rafael! 1-0 Udinese.

65’ – CAGLIARI VICINO AL GOL! Gran lavoro di Ionita a destra, cross dentro, Joao Pedro non arriva di un nulla. Isolani vicino al pareggio.

76’ – OKAKA spreca un contropiede 3 contro 2. In collaborazione con lui Fofana che poi non piazza benissimo il passaggio decisivo. Ha rischiato qui il Cagliari.

79’ – GRANDISSIMA GIOCATA DI CERRI: sul cross di Pellegrini, Cerri va col petto e smarca di fatto Joao Pedro: il brasiliano però calcia in maniera terrificante e spreca la miglior occasione del secondo tempo per il Cagliari.

84’ – GOL! JOAO PEDRO! IL PAREGGIO DEL CAGLIARI! Cross da destra di Faragò, Joao Pedro arriva e di prima la mette all'angolino cancellando un pomeriggio fin qui negativo. 1-1. E adesso finale tutto da vivere.

85’ – GOL! FOFANA! L'UDINESE TORNA SUBITO AVANTI! Incredibile finale. Okaka usa il fisico per proteggere palla, Pisacane devia, la palla arriva a Fofana che di potenza scaraventa in gol! 2-1 Udinese! Tutto in un minuto!

MVP

Fofana. Alla fine è il centrocampista dell’Udinese a risultare decisivo: assist e gol per un pomeriggio dove al solito dinamismo in mezzo al campo arrivano fondamentali aiuti in zona gol.

Fantacalcio

PROMOSSO: De Paul. Il suo gol in pallonetto sarà certamente apprezzato dai pagellisti: una gran giocata che non può passare inosservata.

BOCCIATO: Pisacane. Il secondo giallo nel finale per il gomito largo su Pussetto era francamente evitabile.