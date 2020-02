Nel 2020 il Verona non si batte. Questo assioma tanto semplice quanto evidente trova conferma anche a Udine, dove la squadra di Juric sbatte su una formazione affamata di punti e abile a ripartire in contropiede come quella di Gotti. Il pareggio è giusto per quanto visto alla Dacia Arena: nel primo tempo sono degli ospiti le migliori occasioni ma Musso si supera, mentre nella ripresa i friulani costruiscono palle gol e si vedono annullare la rete del possibile vantaggio per il fuorigioco di Lasagna. I gialloblù restano in lotta per l’Europa e allungano a cinque la striscia di gare esterne senza sconfitte (non succedeva dal 2000): nell’anno solare nessuno ha concesso meno gol di loro (quattro per un record condiviso con la Lazio) ed è il nono risultato utile consecutivo. L'Udinese, invece, non sa più vincere e la sterilità offensiva diventa un problema su cui riflettere.

Il tabellino

Udinese-Verona 0-0

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Larsen, De Paul, Mandragora, Fofana (86’ Jajalo), Sema (78’ ter Avest); Okaka, Lasagna. All. Gotti

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Veloso, Amrabat, Lazovic; Verre (81’ Stepinski), Pessina (70’ Zaccagni); Borini. All. Juric

Arbitro: Eugenio Abbattista della Sezione di Molfetta

Gol: -

Assist: -

Ammoniti: Veloso, Lazovic, Troost-Ekong

Note: recupero 2’ + 5’

Il momento social del match

La cronaca in 8 momenti chiave

8’ – Borini controlla in area il pallone tra Ekong e Nuytinck. Dopo la serpentina arriva il tiro, ma Musso se la cava e concede l'angolo.

27’ - Lazovic per Borini, il Verona sfonda a sinistra: da posizione defilata Borini tira in porta, ma c’è la parata di Musso che respinge con una specie di bagher.

30’ – De Paul tenta il piazzato dal limite dopo il contropiede friulano: si distende e para Silvestri.

42’ - Corner di Veloso, sul primo palo stacco imperioso di Kumbulla: Musso para e poi smanaccia sul possibile tap-in di Verre. Strepitoso Musso!

64’ - Lasagna s'invola e colpisce il palo solo davanti al portiere: De Paul s'avventa sulla respinta del montante e il pallone finisce in rete ma è fuorigioco di Lasagna in partenza.

67’ - Okaka con una sponda perfetta appoggia per Lasagna: sinistro alto sopra la traversa, spreca Lasagna.

68’ – Colpo di testa di Lasagna: Silvestri para.

75’ - Tutto solo in area Zaccagni aggira Musso e non serve Borini che era posizionato meglio: sul suo tiro sono in quattro i difensori dell'Udinese sulla linea di porta e allontana il pallone Nuytinck.

MVP

Juan Musso: saracinesca nel primo tempo. Il doppio intervento sull’incornata di Kumbulla è da applausi, soprattutto per la smanacciata che impedisce a Verre di infilare il tap-in.

Fantacalcio

Promosso

Marco Silvestri . È la giornata dei portieri a Udine e l’estremo difensore del Verona sventa le conclusioni di De Paul e Lasagna.

Bocciato

Kevin Lasagna. Ci prova in più occasioni ma il rapporto con la porta resta conflittuale. A volte è impreciso, altre scivola calciando, altre ancora centra il palo solo davanti al portiere. Momento no.