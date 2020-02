Da Pavel Nedved al numero uno dell’AIA Maurizio Nicchi, dal presidente della Figc Gabriele Gravina fino al presidente del Coni Giovanni Malagò sono in tanti nelle ultime ore quelli che hanno auspicato un passo indietro di Rocco Commisso, dopo il durissimo sfogo dopo Juventus-Fiorentina di domenica scorsa per l’arbitraggio di Pasqua. Il patron viola, ospite questa mattina di un istituto scolastico a Bagno a Ripoli, accanto alla quale sorgerà il centro sportivo della Fiorentina, ha ammesso di non voler fare alcuna marcia indietro.

" Contro la Juventus abbiamo fatto una bella partita e Nedved, dopo, non ha avuto il coraggio di darmi la mano. E che siamo noi, niente? Domenica scorsa sono entrato negli spogliatoi e c’erano giocatori che piangevano di rabbia per quello che ci hanno fatto. Sono contento di quel che ho detto e fatto nel dopo partita contro la Juve e, se arriverà una multa, la pagherò. La Fiorentina e Firenze devono essere rispettate, io sono qui per questo. "

Video - Nedved: "Commisso? Queste uscite si fanno sempre quando si perde con la Juve, non va bene" 01:35

"Io sono qui per aiutare il calcio italiano, non per fare il male"

Commisso chirito questo punto è poi tornato a parlare di un argomento a lui molto caro, il nuovo stadio da cui passano le ambizioni della squadra viola.

" Credo che la maggior parte dei fiorentini voglia uno stadio bello, moderno e nuovo. Non aspetterò 10 anni per fare qualcosa. La Fiorentina qui non è proprietaria di nulla se non del marchio. Nessuna infrastruttura. Quando me ne andrò all’altro mondo, il centro sportivo che farò qui a Bagno a Ripoli sarà per sempre. Poi quello che voglio regalare a Firenze, se me lo lasciano fare, è un nuovo stadio". "

Anche dalle infrastutture secondo Commisso, passano i successi di un calcio italiano che vuole tornare grande.

" A gennaio abbiamo scelto Iachini come nuovo allenatore e abbiamo iniziato a fare bene, tranne che nelle ultime due partite che abbiamo perso. Vediamo se sabato prossimo possiamo cambiare le cose con l’Atalanta. Io sono qui per aiutare il calcio italiano, non per farci del male. Il calcio inglese non è migliore del nostro eppure il business lo sanno fare meglio di noi, perché ad esempio ci sono stadi nuovi". "