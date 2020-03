Sfogo Zhang contro Lega e Dal Pino, procura Figc apre inchiesta contro il presidente dell'Inter

Non sono certo passate inosservate le parole di Steven Zhang: la Procura della Figc, guidata da Giuseppe Chinè, ha infatti aperto un'inchiesta nei confronti del presidente dell'Inter, per il suo durissimo attacco nei confronti del presidente della Lega di Serie A, Paolo Dal Pino. Lo si apprende dall'Ansa.

Zhang dal suo account Instagram ha definito Dal Pino "il più grande clown che abbia mai visto", aggiungendo poi che "sto parlando a te, il nostro presidente di Lega, vergognati. È ora di alzarsi e prenderti le tue responsabilità".

Parole che hanno suscitato l'indignazione di molti, fino all'apertura di un'inchiesta.

Marotta: "Resta tutto come prima"

Anche l'amministratore delegato interista Giuseppe Marotta nella serata di ieri aveva fatto capire di non essere d'accordo con l'idea di far giocare Juventus-Inter lunedì sera all'Allianz Stadium lunedì 9 marzo: "Resta tutto come prima", le sue parole.

La Curva Nord si schiera con Zhang: "Onore a lui, orgogliosi del nostro presidente"

Finalmente un presidente che dice le cose come stanno - si legge sulla pagina Facebook 'L'urlo della Nord' -. L’ipocrisia dilagante peggio del virus ed il servilismo verso i soliti ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi per una volta è servita. Finalmente anche a livello dirigenziale si sentono parole che mettono in secondo piano il business e al centro i valori. Speriamo sia la volta buona che il mondo del calcio italiano si svegli e prenda esempio. Non può esser sempre e solo una questione di vincere a tutti i costi o di ricavi e profitti. Onore a Zhang, orgogliosi del nostro Presidente