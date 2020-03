Shevchenko: "Coronavirus? Sono vicino all'Italia. Situazione simile a Chernobyl"

Stiamo ancora combattendo una battaglia e dobbiamo aspettare ancora tanto per la vittoria. A dare un saluto all'Italia è Andriy Shevchenko, ex giocatore del Milan e attuale commissario tecnico della Nazionale dell'Ucraina. “Sheva” ha militato nel Milan dal 1999 al 2006 e ancora nella stagione 2008-2009. L'ex attaccante ha spiegato le dinamiche della quarantena in quel di Londra e se ci sono analogie per quanto passato dopo l'esplosione della centrale nucleare di Chernobyl nel 1986.

" Sono a Londra, abito fuori città. Sono chiuso in casa già da quasi 10 giorni. Viviamo questo momento difficile con una speranza, la speranza che le cose migliorino, l'unica soluzione è rispettare le regole del Governo, stare in casa, dare la possibilità ai medici di fare il loro lavoro. Tutti i medici del mondo stanno facendo un grandissimo lavoro, infermieri, volontari, grazie mille per tutto quello che state facendo per noi. Voi siete veramente gli eroi del nostro tempo "

Si può paragonare a quanto successo dopo Chernobyl?

" Ho vissuto un momento molto simile quando avevo 9 anni ed è scoppiata la centrale di Chernobyl. È stato un momento difficile. L'unica soluzione è credere alle decisioni del Governo. Non dobbiamo fare cose stupide, soprattutto non cercare di uscire. Non sappiamo se abbiamo il virus o no, ci sono tante persone che possono essere contagiose e si portano il virus dietro, continuandolo a passarlo ad altre persone senza avere sintomi. Non dobbiamo pensare solo a noi, ma anche a tante altre persone che possiamo contagiare "

L'Italia è il Paese con più vittime

" Voglio salutare tutti gli italiani, sono sempre vicino a voi, un abbraccio forte. Forza Italia, ce la faremo tutti insieme "