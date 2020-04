Shevchenko: "Il mio ricordo più bello al Milan? Quando ho fatto vedere il Pallone d'oro a San Siro"

Andriy Shevchenko è confinato nella sua casa di Londra, anche in Inghilterra c'è ora la quarantena per tutti, e l'attaccante ucraino ricorda i tempi in cui vestiva la maglia rossonera. Una Champions League, una Supercoppa europea, una Coppia Italia, uno Scudetto e una Supercoppa italiana: questo il palmarès di Sheva ai tempi del Milan e l'ex attaccante, ora ct della Nazionale ucraina, è stato intervistato dagli stessi rossoneri sul profilo ufficiale della società.

Ci si è soffermati sulla Serie A, a partire dal debutto nel Milan di Zaccheroni Campione d'Italia.

" Zaccheroni fu molto importante per il mio inserimento, era molto intelligente e avevo uno splendido rapporto con lui. Anche se non fu un grande campionato, ricordo in particolare la tripletta all'Olimpico contro la Lazio "

Un solo Scudetto, ma dominato. Quello della stagione 2003-2004 sulla Roma

" Fu decisiva la vittoria per 2-1 in casa loro, da lì iniziò un periodo di due mesi in cui guadagnammo una decina di punti sui giallorossi. Conservammo il vantaggio fino alla fine e celebrammo una splendida festa Scudetto davanti al nostro pubblico "

Il ricordo più bello? Il Pallone d'oro fatto vedere a tutto San Siro

" Lo inseguivo da tanto tempo e penso di essermelo meritato. Fu una grande emozione sollevarlo a San Siro davanti a tutti quei tifosi, prima di Milan-Lecce. Non lo dimenticherò mai, così come sarò sempre grato a Milano e all'Italia "