Sì condizionato per il nuovo stadio di Milan e Inter. Il sindaco: "Progetto che va rivisto"

Il Milan e l’Inter hanno incassato un primo sì per la realizzazione del nuovo San Siro, anche se la strada è ancora lunga per finalizzare il progetto. Anzi, dal consiglio comunale che si è riunito appositamente per discutere il progetto presentato dai club è arrivato un ‘sì condizionato’ che difatti non porta a nulla per il momento. Ora la decisione sul ‘pubblico interesse’ del masterplan dei due club spetterà alla Giunta e il Consiglio comunale ha approvato il documento con le linee guida che dovranno essere seguite da Milan e Inter.

Cosa prevedono le linee guida?

Quella più importante è il mantenimento dello stadio Meazza, che invece Inter e Milan preferivano demolire per fare posto ad una zona commerciale e di intrattenimento. Quindi si dovrà modificare il materpaln inizialmente preparato per ricevere il sì definitivo del Comune di Milano come espresso dallo stesso sindaco Sala: “Il progetto deve essere rivisto”.

Video - Populous vs Sportium: gli spettacolari progetti del nuovo stadio che sostituirà San Siro 01:44

San Siro riadattato a concerti e partite di calcio giovanile e femminile

" L’ipotesi di abbattimento del Meazza si ritiene superata e deve pertanto essere prevista una proposta specifica in merito alla rifunzionalizzazione del manufatto esistente anche immaginando nuove e rinnovate funzioni "

Questo quanto riferito dal Comune - dal dispositivo redatto in seguito alla riunione del consiglio - che pretende da Milan e Inter una ristrutturazione di San Siro per destinarlo a calcio femminile, gare dei settori giovanili, oltre a spettacoli e concerti. Ricordiamo inoltre che a San Siro ci sarà la cerimonia di apertura e di chiusura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Nelle mofidiche viene considerata anche la riduzione della durata della concessione dello stadio: inferiore ai 99 anni.