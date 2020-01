Adesso è davvero finita. L’anticipazione arriva dal collega di Sky Sport Gianluca Di Marzio: Daniele De Rossi lascia il Boca Juniors dopo solo 6 mesi.

Per De Rossi però non si tratta di un addio al club di Buenos Aires, bensì al calcio giocato vero e proprio: De Rossi ha scelto infatti, all’età di 36 anni, di smettere la sua lunga avventura da professionista.

De Rossi lascia così il Boca dopo un’esperienza di 6 mesi nonostante il rinnovo del contratto arrivato a fine novembre 2019. Oggi però la scelta di dire addio e appendere gli scarpini al chiodo.

Lascia così una bandiera del calcio italiano, con 459 presenza in Serie A con la Roma e soprattutto 622 presenza complessive da professionista in carriera in tutte le competizioni. Da aggiungere a questo, naturalmente anche le 117 presenza in nazionale, tra cui l’indimenticabile avventura al mondiale di Germania 2006 dove li laureò Campione del Mondo.

A questo proposito lascia il penultimo campione del mondo ancora in attività: “sopravvive” solo Gianluigi Buffon, a oggi secondo portiere della Juventus.