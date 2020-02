Simone Inzaghi: "Scudetto alla Lazio? L'atmosfera che si respira è la stessa del 2000"

Lazio batte Bologna 2-0 e vola in testa alla classifica in attesa del recupero di Juventus-Inter. Una bella sensazione per i biancocelesti che ora credono davvero allo Scudetto. Anche lo stesso Simone Inzaghi comincia a crederci...

" Mi avessero raccontato tutto questo l'estate scorsa, avrei detto che sarebbe stato difficile... Però posso dire che alla fine del ritiro estivo ero molto soddisfatto e fiducioso. Da qui a dire che saremmo stati in testa ce ne passa, però conosco i ragazzi che alleno e so cosa mi possono dare "

È l'anno della Lazio?

" Anche gli altri anni abbiamo vinto una Supercoppa e una Coppa Italia, arrivando tra il quinto e l'ottavo posto. È un bel percorso, ora siamo in testa con merito, ma anche gli altri anni abbiamo alzato dei trofei e magari avrebbe voluto farlo qualcun altro... "

La Lazio è in testa. L'ultima volta lo fu grazie ad un gol di Simone Inzaghi

" Sì, lo sapevo. Fu una giornata importantissima per me. Sogno un giorno così fin da quando ho preso la squadra. Così come sogno di restare in Europa in pianta stabile e di vincere qualche altro trofeo "

Ci sono somiglianze con la Lazio del 2000?

" L'atmosfera è la stessa. Abbiamo un grandissimo spogliatoio, con ragazzi che si vogliono bene. Sanno le decisioni che devo prendere e le accettano ben predisposti. Anche l'anno dello Scudetto eravamo tanti e quello che diceva Eriksson lo accettavamo volentieri. Cosa deciderà lo Scudetto? Dipenderà da quali giocatori importanti riusciranno a non perdere le squadre. Non dimentichiamo che noi abbiamo giocato senza Acerbi queste partite. Ho la fortuna di avere giocatori che mi danno tutto e abbiamo sopperito alla sua assenza "

Juventus-Inter è stata rinviata

" A questa cosa non ho minimamente pensato. In Italia abbiamo un problema grave in questo momento e al di là delle partite spostate dobbiamo sconfiggerlo al più presto "