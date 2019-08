Ci sono cose che vanno oltre al calcio. E che trascendono anche il rammarico per un 1-1 contro una neopromossa. E’ la partita nella partita di Sinisa Mihajlovic, che pur di non venire meno a una promessa fatta ai propri ragazzi ha deciso di lasciare il Sant’Orsola e presentarsi pur con il viso scavato nella malattia, regolarmente in panchina per il debutto del suo Bologna al Bentegodi.

In panchina 40 giorni dopo l’inizio delle terapie per combattere la leucemia, il ritorno di Sinisa Mihajlovic per la prima di campionato del suo Bologna ha toccato il cuore di tutti gli amanti del mondo del calcio. Cappellino in testa e cerotto sul lato sinistro del collo, segnato nel corpo dalla battaglia con la malattia, Sinisa nella prima parte di gara ha parlottato a lungo coi vice De Leo e Tanjga, che si occupano direttamente di impartire le direttive ai calciatori.

Poi col passare dei minuti si è rimpossessato della sua squadra e si è ripreso il controllo dei giocatori come se nulla fosse. E’ rimasto al fianco dei suoi ragazzi fino al 92’, rientrando anzitempo negli spogliatoi solo nei minuti di recupero rimettendosi la mascherina. Il Bologna avrà pure pareggiato ma Sinisa ha vinto e lo si intuisce anche leggendo tutti gli attestati di stima che gli sono piovuti sia allo stadio che un po' ovunque. Per una serata tutti concordi nell’applaudire il coraggio di un uomo speciale.

Il vice De Leo: "Vedere Mihajlovic in panchina è stato emozionante"

Come ha confidato nel post gara, il collaboratore di Sinisa Mihajlovic Emilio De Leo anche per la squadra e i suoi collaboratori è stato speciale vedere il tecnico serbo in campo per la prima di campionato.

" E' stata una grande emozione, una sorpresa davvero per tutti. Ha tenuto nascosta la notizia prima di venire allo stadio, non avevamo dubbi che mister potesse stupirci. I giocatori lo hanno visto entrare alla riunione tecnica, non so se lo sapessero ma sono rimasti tutti colpiti e felicissimi; lo hanno visto sempre più coinvolto e combattivo, hanno trovato il mister di sempre. Come sempre era in piedi, è impossibile tenerlo lontano dall'impegno agonistico; purtroppo non era contentissimo per lo sviluppo della partita si aspettava di chiuderla. Gli siamo tanto vicini in questa battaglia, avremmo voluto dargli una gioia ma purtroppo non gli abbiamo dato la possibilità di tornare alle sue cure con un sorriso" "