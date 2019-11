Sinisa Mihajlovic ha lasciato l'ospedale Sant'Orsola di Bologna dove si sta sottoponendo a una serie di cure contro la leucemia: l'allenatore del Bologna ha infatti portato a termine il terzo ciclo di terapie. A renderlo noto è la moglie del tecnico, Arianna, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram nel quale è immortalata sorridente mentre abbraccia il marito: "Più bella cosa non c'è. Back Home", scrive la moglie di Mihajlovic. Conoscendo la tempra di Mihajlovic non è da escludere che, condizioni meteo permettendo, il tecnico possa sedersi regolarmente in panchina domenica al Dall'Ara quando il suo Bologna affronterà il Parma nel lunch match valido per la 13esima giornata di Serie A.

Video - Ranieri: "Mihajlovic panchina d'Oro? Lo voterò, è un esempio per tutti noi" 00:11