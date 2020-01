Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale, sarà sottoposto a una terapia antivirale

Sinisa Mihjalovic è stato ricoverato questa mattina presso l’Istituto di Ematologia del Policlinico Sant’Orsola di Bologna. L’allenatore serbo è tornato dunque in ospedale dove sarà sottoposto a una terapia antivirale, necessaria dopo il trapianto di midollo osseo.

Sinisa Mihajlovic, Bologna, Getty ImagesEurosport

Il tecnico del Bologna sta proseguendo la sua battaglia contro la leucemia e nelle scorse settimane era stato al centro di vili attacchi da parte di chi non aveva gradito il suo sostegno al candidato di destra per le elezioni regionali in Emilia Romagna. Il personale sanitario ha comunicato che la durata delle degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri.

