L'avventura all'Atalanta di Martin Skrtel è già arrivata ai titoli di coda. Secondo quanto riportato da Sky, infatti, il 34enne difensore centrale slovacco ex Liverpool e Fenerbahce lascerà ufficialmente il club bergamasco nelle prossime ore, ovvero quando sarà ufficializzata la rescissione consensuale del suo contratto. Alla base di questa clamorosa decisione non ci sarebbero problemi fisici del giocatore, ma piuttosto uno scarso feeling con Gian Piero Gasperini e la difficoltà ad adeguarsi ai suoi metodi e ai suoi ritmi di allenamento. Skrtel, il cui acquisto era stato ufficializzato dall'Atalanta lo scorso 9 agosto, era rimasto in panchina domenica scorsa nella prima gara stagionale in campionato contro la Spal. Di fatto la sua unica apparizione con la maglia dell'Atalanta rimane quella nell'amichevole vinta 9-1 contro il Monza dello scorso 21 agosto: in quell'occasione era riuscito anche a trovare la via del gol con un colpo di testa.

Dal Siviglia in arrivo Kjaer

A un giorno dalla chiusura del mercato, ora l'Atalanta deve correre velocemente ai ripari. Secondo Sky Sport per sostituire Skrtel, il club orobico starebbe pensando a Simone Kjaer, 30enne difensore centrale danese attualmente al Siviglia e che conosce bene la Serie A avendo indossato le maglie del Palermo e della Roma. Kjaer arriverebbe a Bergamo con la formula del prestito con diritto di riscatto.