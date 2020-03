Sollievo Cristiano Ronaldo: mamma Dolores lascia l'ospedale e torna a casa

Una bella notizia per Cristiano Ronaldo: mamma Dolores, ricoverata lo scorso 3 marzo presso l'ospedale Nelio Mendonça di Funchal dove era stata ricoverata a causa di un ictus, ha lasciato la clinica ed è tornata a casa a Madeira. È stata la stessa signora Aveiro a rendere pubblica la notizia con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram.

"La vita è una lezione, grazie per il sostegno"

"Pensavate che non sarei più tornata? - scherza la mamma di CR7 -. Sono tornata lentamente, delicatamente, con calma e con la pace nel mio cuore, e con un pensiero, che non serve giudicare il colore della pelle, i vestiti che indossi, le scarpe o l'aspetto di ognuno, non siamo nulla di fronte alla vita, siamo semplici pedine. La vita è una lezione e dobbiamo solo apprezzare ed essere grati per tutto. Grazie a tutti per il vostro sostegno e affetto. E abbiate fede, tutto andrà bene: restate a casa".