Meno di una settimana fa Vincenzo Spadafora si era detto molto scettico riguardo a una ripartenza dello sport italiano, e in particolar modo del calcio italiano, nei prossimi mesi: per la prima volta però il ministro dello Sport lancia un messaggio di speranza, annunciando come stia vagliando un piano straordinario per per far ripartire lo sport a maggio, nella speranza che l'Italia si sia messa alle spalle l'emergenza coronavirus.

" Stiamo pensando a un piano straordinario per le iniziative che devono partire da maggio, cioè da quando speriamo di poter essere fuori dall'emergenza Coronavirus per pensare al futuro. Ma per poter ripartire da maggio, bisogna che a quella data tutte le realtà sportive possano arrivare con le risorse necessarie. "

Il ministro Spadafora ha annunciato che domani in videoconferenza incontrerà i presidenti di 5 grandi federazioni sportive ("intendendo per grandi quelle per numeri economici, di tesserati e di associazioni ed enti affiliati") e riceverà dal Coni “i suggerimenti provenienti da tutto il mondo sportivo per capir bene quale è stato l'impatto dell'emergenza sanitaria e che cosa il Governo può fare per aiutare questo mondo”.

Fondo da 50 milioni per i collaboratori di base dello sport

Il governo ha inoltre creato un fondo per aiutare i collaboratori delle strutture sportive di base, con una dotazione di 50 milioni di euro, che potrà essere aumentata se non fosse sufficiente "a soddisfare tutte le richieste che ci arriveranno". Tali risorse andranno ad aiutare in particolare tutti quei collaboratori sportivi e personale che guadagnano meno di 10.000 euro lordi all’anno che non sono nè dipendenti, nè iscritti alla gestione separata dell’Inps”.

Seguono aggiornamenti!