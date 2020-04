Spadafora conferma: "No alla ripresa degli allenamenti prima del 4 maggio"

"E' indispensabile che, anche per il perdurare della situazione emergenziale, la ripresa delle sedute di allenamento non avvenga almeno fino al mese di maggio".

Dopo le parole del Primo Ministro Giuseppe Conte, che aveva parlato alla nazione indicando la possibilità di una lenta riapertura delle normali attività a maggio, arrivano anche quelle del Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, che in una lettera indirizzata ai presidenti di CONI e CIOP, rispettivamente Giovanni Malagò e Luca Pancalli, ha confermato di fatto che lo sport professionistico non farà eccezione.

" Nella profonda convinzione che i nostri atleti e le nostre atlete, normodotati e disabili, torneranno a vincere e onorare presto il Tricolore, dentro e fuori i campi di gara, vi prego di voler attivare le Federazioni e gli altri soggetti del sistema sportivo affinché la ripresa degli allenamenti e delle attività avvenga, presumibilmente dal 4 maggio, nel più rigoroso rispetto delle prescrizioni di sicurezza che saranno individuate d'intesa con le autorità sanitarie e gli organismi scientifici. "

Dunque nessuna speciale deroga, almeno per ora, come per alcune altre attività indicate da Giuseppe Conte nel suo discorso di venerdì sera (10 aprile). Il calcio e lo sport più in generale, in Italia, dovrà attendere maggio.