Spadafora: "Ok agli allenamenti, per i campionati vedremo". Attesa per il vertice Lega-Governo

Rispondendo a un question time al Senato, il ministro dello Sport anticipa il contenuto della riunione in videoconferenza con il mondo del calcio in programma nella giornata di mercoledì 22 aprile: "L'incontro ci permetterà di sapere prima del 4 maggio se potremo riaprire e come. La ripartenza va spinta, ma prima viene la tutela della salute".

Un faccia a faccia, naturalmente in videoconferenza, tra il Governo e il mondo del calcio. L'appuntamento è fissato per la giornata di oggi, mercoledì 22 aprile: da una parte ci sarà il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dall'altra tutte le componenti del mondo del pallone, dalla Serie A ai dilettanti, dai calciatori agli allenatori fino ad arrivare agli arbitri. Annunciata anche la presenza di Maurizio Casasco, numero uno della Federazione medico-sportiva. Un tavolo allargato, ricco di competenze, che dovrà mettere a punto il piano per la ripartenza del calcio. Anche se, viste le premesse, è altamente probabile che l'incontro si concluderà con una fumata se non nera, come minimo grigia. Un ulteriore indizio arriva dalle parole del ministro Vincenzo Spadafora mercoledì mattina in Senato durante il question time.

Ho inviato una lettera per chiedere a tutte le Federazioni come intendono attivare i protocolli in sicurezza. Venerdì riceverò gli esiti, oggi (mercoledì, ndr) sarò in videoconferenza i vertici del calcio, questo ci permetterà di sapere prima del 4 maggio se potremo riaprire e come. Gradualmente potremo pensare di riaprire gli allenamenti, per campionati e allenamenti all'aperto valuteremo. La ripartenza va spinta, ma prima viene la tutela della salute

Serie A Lukaku: "A gennaio avevamo quasi tutti febbre e tosse. Coronavirus? Non lo sapremo mai" DA 21 ORE

Allenamenti sì, ma non a gruppi

A dettare l'agenda del calcio sarà quindi esclusivamente l'andamento dell'emergenza sanitaria e non altro, ferma restando la volontà dei club di Serie A (espressa in maniera compatta) di portare a termine la stagione 2019-20. Se si ripartirà, quindi, lo si dovrà fare in assoluta sicurezza. Il primo passo sarà analizzare il protocollo della FIGC in merito alla ripresa degli allenamenti. A questo proposito, non si può escludere che il Governo possa dare il via libera non ad allenamenti a piccoli gruppi (come ipotizzato dalla Federcalcio) ma solo a sedute individuali o a coppie (almeno inizialmente) e previa l'osservanza rigida delle norme sul distanziamento minimo di 2 metri.

I club chiedono indicazioni e rassicurazioni

Riprendere la stagione e portarla a termine è un obiettivo condiviso. Ma a che prezzo e in quali termini? In altre parole: cosa succederà se un giocatore dovesse essere trovato positivo al Covid-19? Che misure di sicurezza saranno adottate per consentire gli spostamenti delle squadre? E se il lockdown dovesse essere esteso solo ad alcune zone d'Italia e non a tutto il Paese, come sarà possibile proseguire il campionato? Senza contare le questioni puramente calcistiche come i contratti che scadono il 30 giugno e le date della sessione estiva di calciomercato che - per ovvi motivi - non sono ancora state fissate.

Ripresa differenziata per A e B?

E poi c'è un ultimo aspetto: le condizioni per la ripartenza fissate dal protocollo della FIGC potrebbero essere osservate (seppure a fatica) solamente dalla Serie A e forse dalla Serie B. Di sicuro non dalla C e dai dilettanti (i costi sarebbero troppo alti e nella quasi totalità dei casi sarebbe impossibile predisporre la logistica necessaria). Si potrebbe quindi ipotizzare una ripresa scaglionata: prima la Serie A, poi il campionato cadetto. Con tanti dubbi sul resto.

Le indicazioni dell'UEFA

Allargando lo scenario a livello internazionale, è d'obbligo tenere in considerazione le direttive dell'UEFA. Rispetto alle leghe nazionali l'obiettivo ultimo coincide: portare a termine la stagione. Nello specifico, esistono 3 strade differenti:

giocare tutte le partite che rimangono

qualora non fosse possibile chiudere i campionati con formule ad hoc (spareggi o playoff)

in caso di stop anticipato stilare comunque una classifica valida per le Coppe 2020-21 sulla base dei principi di correttezza, trasparenza e sportività

Play Icon WATCH Pelé, Maradona, Ronaldo e tanti big applaudono il personale sanitario in prima linea nel mondo 00:01:24

Serie A Spadafora: "La ripresa il 4 maggio non è certa. Se si farà, vorrei il calcio in chiaro in tv" IERI A 19:58