Spadafora: "Se il campionato ripartirà? Tante pressioni dalla Lega Serie A, vedremo"

Ospite della trasmissione di Raidue Che tempo che fa, il ministro dello Sport prova a fare chiarezza in merito alla fase 2 del calcio: "Il comitato tecnico-scientifico non ha valutato sufficiente il protocollo della FIGC in merito alla ripresa delle attività, serviranno approfondimenti. Nulla è scontato". Poi ribadisce: "Lo sport non è solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A".

"Il comitato tecnico-scientifico non ha valutato sufficiente il protocollo della FIGC in merito alla ripresa del calcio: ci sono ancora approfondimenti da fare. Con Gravina (presidente della Federcalcio, ndr) ho un ottimo rapporto e credo stia facendo un ottimo lavoro. Ma non bisogna dare nulla per scontato: dalla Lega Serie A riceviamo pressioni, direi che è tutt'altro che incline a una sospensione del campionato". Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora durante la trasmissione Che tempo che fa condotta da Fabio Fazio e in onda su Raidue.

Il calcio e il 18 maggio

A quella data dobbiamo arrivarci con tutte le condizioni e i protocolli di sicurezza. C'è in atto un tentativo maldestro di trasformare il 'Vedremo' del Governo in 'un'incapacità di decidere' del Governo. Io, Ministro dello Sport, non voglio penalizzare il calcio, ma deve essere una ripresa graduale. La FIGC ha presentato qualche giorno fa il protocollo per ripartire e ieri sera (sabato, ndr) il comitato ha valutato che le misure di questo protocollo non sono sufficienti. Servono approfondimenti e solo dopo queste analisi, potremo vedere se si potrà giocare

I dubbi legati a nuove positività

Nel contatto con tutti i presidenti della Lega ci siamo detti: cosa accadrebbe in caso di giocatore positivo al Covid-19? I dubbi sono di tanti altri campionati come in Spagna, la situazione è complicata. Adesso è importante mandare a milioni di italiani segnali di riapertura dell'attività sportiva e motoria, ma le fasi successive vanno conquistate. Niente è scontato, bisognerà meritarsi tutto con i comportamenti giusti. Molti campionati si sono già fermati, ma la Serie A non è abbastanza incline all'idea di fermare campionati e allenamenti. Riceviamo pressioni fortissime per ripartire. Il mondo del calcio merita rispetto e lo sostengo, è un'azienda anche economica del Paese

Sulle misure della fase 2

Le abbiamo proposto noi come Ministero dello sport e della salute al Presidente del Consiglio. Ci sarà la ripresa nei parchi con distanza di sicurezza e gli allenamenti individuali saranno consentiti agli atleti professionisti e non, ritenuti comunque di rilevanza nazionale (in possesso di tesserino CONI o rispettive federazioni) ossia tutti quegli atleti che dovrebbero fare gare nei prossimi mesi, dove possibile. Questo è un modo graduale per riprendere lo sport

Giro d'Italia sì o no?

Io spero di sì, come si augurano anche gli organizzatori a ottobre

