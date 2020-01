Al Mazza, festeggia il Bologna. Il derby emiliano va nuovamente ai rossoblù, che superano per 3-1 la SPAL in rimonta e continuano a pensare a qualcosa più di una semplice salvezza. Gara equilibrata, divertente, ben giocata da entrambe. Se la porta a casa la squadra di Mihajlovic, che nella ripresa mette a segno due reti in quattro minuti, spaccandola in due e indirizzandola in maniera definitiva. La SPAL, passata in vantaggio con un rigore di Petagna e teoricamente in grado pure di conquistare l'intera posta in palio, viene tradita dalla propria difesa e punita da un gran Soriano, già protagonista all'andata. La classifica sorride ai felsinei, molto meno ai ferraresi: nonostante il ko del Brescia col Milan, la zona retrocessione sarà un dato di fatto almeno per un'altra settimana.

Il tabellino

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek (46' Bonifazi), Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti (73' Paloschi), Reca; Petagna, Di Francesco (80' Floccari). All. Semplici

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Poli (82' Svanberg), Schouten; Orsolini (70' Skov Olsen), Soriano, Palacio; Santander (58' Barrow). All. Mihajlovic

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Gol: 23' rig. Petagna (S), 24' aut. Vicari (B), 59' Barrow (B), 63' Poli (B)

Assist: Soriano (B, 1-3)

Ammoniti: Cionek, Valoti, Paz, Petagna, Orsolini, Tomiyasu

Note: -

La cronaca in 10 momenti chiave

1' – Punizione di Orsolini, spizzata di Santander e palla che sfiora il palo con Berisha di sasso. Bologna immediatamente a un passo dal vantaggio.

23' – GOL DELLA SPAL. Trattenuta in area di Paz su Di Francesco, con Fabbri che prima non fischia nulla e poi va a rivedere il replay: è rigore per la SPAL, che Petagna trasforma spiazzando Skorupski.

Petagna a segno su rigore in SPAL-BolognaGetty Images

24' – GOL DEL BOLOGNA. Soriano trova spazio in area, cross deviato in maniera sfortunata da Vicari e palla che rotola alle spalle di Berisha. 1-1 immediato dei felsinei.

28' – Fabbri assegna inizialmente un rigore al Bologna per presunto fallo di Berisha su Santander, poi si reca nuovamente a vedere il replay e corregge la propria decisione: solo angolo.

41' – Petagna allarga per Reca, che davanti a Skorupski fa partire una rasoiata, ma un miracoloso Tomiyasu respinge quasi sulla linea col polacco già superato.

53' – Doppia occasione per il Bologna: Berisha ferma in uscita Soriano, presentatosi solo davanti a lui, e dal corner successivo di Orsolini è Paz, di testa, a sfiorare il palo.

59' – GOL DEL BOLOGNA. Cross di Palacio, respinta non perfetta di Igor in area e destro all'incrocio di Barrow, che era entrato in campo appena da qualche secondo. 1-2.

Barrow - SPAL-Bologna - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

63' – GOL DEL BOLOGNA. Soriano si inserisce nuovamente in area e fa partire un centro radente per Poli, che a porta vuota non può sbagliare in spaccata. 1-3 e gara chiusa.

67' – Punizione a giro dell'ex Di Francesco e gran volo di Skorupski, che toglie il pallone dalla porta.

84' – Doppio intervento di Berisha: il portiere albanese vola prima su un tiro dal limite di Svanberg e poi su un tap-in ravvicinato del neo entrato Skov Olsen.

MVP

Soriano. Il grande protagonista del match. Con i suoi inserimenti manda in tilt la difesa della SPAL, che non riesce mai a leggerne i movimenti. Decisivo nel risultato: un autogol provocato, un assist al bacio.

Fantacalcio

Promosso – Barrow. Entra e, al primo pallone toccato, fa imparabilmente secco Berisha. Dire che abbia avuto un impatto decisivo non rende abbastanza l'idea.

Bocciato – Igor. Non è solo colpa sua, per carità, ma sta di fatto che dalla sua parte Soriano si inserisce un po' come gli pare. Terribile la respinta di testa che consente a Barrow di andare a segno.

Il momento social del match

Anche Mitchell Dijks, ancora ai box per infortunio, esulta per il successo del Bologna...

Le pagelle

