SPAL-Bologna: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Petagna, Di Francesco. All. Semplici

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D'Alessandro, Fares

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Paz, Danilo, Mbaye; Dominguez, Schouten; Orsolini, Soriano, Palacio; Barrow. All. Mihajlovic

Squalificati: Bani, Sansone

Indisponibili: Krejci, Denswil, Medel, Dijks

Statistiche Opta

Dal ritorno in Serie A nel 2017/18, la SPAL non ha mai segnato più di una rete nelle cinque sfide di Serie A contro il Bologna: due successi per parte e un pareggio nei derby emiliani del 21° secolo.

Bologna sulla scia di 15 partite di fila con gol subiti: è la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente in Serie A.

Dopo il successo in rimonta per 2-1 contro l'Atalanta nell'ultimo turno, la SPAL potrebbe arrivare a due successi consecutivi in campionato per la prima volta dallo scorso aprile.

La SPAL non è riuscita a segnare in tre delle ultime quattro partite casalinghe in Serie A, con una sola rete nel parziale, dopo essere sempre andata a segno nelle precedenti 13.

La SPAL fatica ad andare in gol: la squadra ferrarese è sia quella con la peggior percentuale realizzativa (5.4%) sia quella con la peggior percentuale di tiri nello specchio (35.5%) in questa Serie A.

La SPAL è la squadra che è andata sotto nel punteggio in più partite di questo campionato (17): tuttavia nessuna formazione ha ribaltato il risultato fino a vincere più volte dei ferraresi (tre, inclusa la più recente contro l’Atalanta).

Il Bologna è la squadra che ha realizzato più gol sugli sviluppi di corner in questa Serie A (sette) - tre di questi sono stati autogol.

La SPAL ha mandato in gol solo cinque giocatori, record negativo nei cinque maggiori campionati europei 2019/20, al pari del Leganés.

Il Bologna è la squadra contro cui Andrea Petagna ha vinto più partite in Serie A (cinque) - tuttavia la squadra rossoblù è una sua bestia nera, a causa delle sette sfide senza mai un gol: l’attaccante della SPAL ha fatto così tante gare senza reti solo contro Juventus e Sampdoria.

L’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha affrontato quattro volte la SPAL in Serie A, segnando un gol e fornendo un assist: la sua rete è arrivata nell’unico incontro al Paolo Mazza, nel gennaio di un anno fa.