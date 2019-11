Si conclude con un pareggio che serve poco sia a SPAL che al Genoa la sfida-salvezza che metteva di fronte al "Mazza", rispettivamente la penultima e la terzultima forza del campionato. Succede tutto a inizio ripresa, quando - nel giro di 77 secondi - al rigore trasformato da Petagna, risponde l'incornata di Sturaro, al rientro dopo il lunghissimo infortunio. Finisce 1-1 coi ferraresi che salgono a 9 punti e liguri a 10. Piccoli movimenti che, però, non cambiano alcunché a entrambe le graduatorie

Il tabellino

SPAL-GENOA 1-1

SPAL (4-3-3): Berisha; Sala, Vicari, Felipe, Reca; Missiroli, Valdifiori (79' Murgia), Kurtic; Strefezza (68' Igor), Petagna, Di Francesco (49' Valoti). All.: Semplici.

Genoa (4-3-2-1): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager (62' Pandev), Radovanovic, Sturaro (74' Cleonise); Agudelo, Cassata; Pinamonti (62' Favilli). All.: Thiago Motta.

Arbitro: Piero Giacomelli di Trieste.

Gol: 55' Petagna (S), 57' Sturaro (G).

Assist: Ghiglione (G 1-1).

Note - Recupero: 1+3. Ammoniti: Petagna, Missiroli, Ghiglione.

La cronaca della partita in 11 momenti chiave

5' - OCCASIONE SPAL! Azione nata da fallo laterale sulla mancina: Strefezza calcia col destro dal limite e la palla incrocia le gambe del compagno di squadra Di Francesco, che quasi beffa Radu. Palla fuori di poco.

30' - SALA PER LA SPAL! Bolide destro dalla lunga distanza: palla bassa all'angolino con Radu strepitoso nell'allungarsi mandando in calcio d'angolo.

36' - COLPO DI TESTA DI LERAGER SU CROSS DALLA DESTRA DI GHIGLIONE! Parata miracolosa di Berisha, che non si fa scavalcare. La risposta del Genoa dopo la cannonata di Sala...

45' - INCREDIBILE SALVATAGGIO DI RADU! Sulla punizione di Valdifiori, l'estremo difensore genoano respinge incerto, poi allontana coi piedi il tap-in di Reca: Spal vicinissima al vantaggio ma fermata dall'incredibile salvataggio del portiere genoano.

55' - GOL DELLA SPAL CON PETAGNA SU CALCIO DI RIGORE! Penalty assegnato per l'aggancio in area di Criscito al piede destro di Missiroli. Conclusione a fil di palo, intuita da Radu, che però non ci arriva: 1-0.

Il gol di Petagna in SPAL-GenoaGetty Images

57' - GOL DEL GENOA CON STURARO! Pareggio immediato, dopo soli 67 secondi dal vantaggio ferrarese: straordinario assist dalla destra di Ghiglione e colpo di testa vincente di Sturaro, che al rientro dopo il lunghissimo infortunio al ginocchio e al debutto stagionale in campionato, sfugge alla marcatura di Sala e insacca: 1-1!

Il gol di Sturaro in SPAL-GenoaGetty Images

68' - PETAGNA INSIDIOSO! Gran cross dalla sinistra di Valoti con Petagna che non riesce a coordinarsi al meglio: palla di poco a lato.

77' - CLEONISE! Ci prova il giovanissimo olandese scuola Ajax subentra a Sturaro: uno-due sulla sinistra con Favilli a velocità massinma e tiro a incrociare, in caduta sulla pressione di Vicari, col sinistro con palla di poco a lato.

78' - AGUDELO! Si coordina in piena area e tira in porta col mancino: palla di pochissimo sul fondo: Genoa pericolosissimo.

88' - GIRATA MANCINA DI FAVILLI DAL LIMITE! Grandissima parata in respinta da parte di Berisha.

90'+2 - GRANDISSIMO INTERVENTO DI RADU! Colpo di testa a botta sicura di Sala su punizione di Murgia: il portiere rumeno del Genoa para un'altra volta.

MVP

Radu. Il Genoa ci prova parecchio là davanti, specie la ripresa, ma deve comunque ringraziare il proprio portiere per le prodezze che lo portano agli incredibili salvataggi sul bolide di Sala, il tap-in di Reca e il colpo di testa - di nuovo di Sala - in pieno recupero. E quasi respinge il rigore di Petagna...

Fantacalcio

Promosso: Ghiglione. Si conferma l'uomo dei cross. Strepitoso quello che, dalla destra. porta a segno Sturaro di testa.

Bocciato: Criscito. Tutta la sua esperienza evapora sull'intervento avventato commesso ai danni di Missiroli in area a inizio ripresa, che porta al calcio di rigore per la SPAL.

