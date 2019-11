SPAL-Genoa: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

SPAL (3-5-2): Berisha; Felipe, Vicari, Igor; Sala, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Petagna, Paloschi. All. Semplici

Squalificati: Cionek, Tomovic

Indisponibili: D'Alessandro, Fares, Strefezza

GENOA (4-3-3): Radu; Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schone, Cassata; Pandev, Pinamonti, Agudelo. All. Motta

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Koume, Saponara, Sturaro

Statistiche Opta

Dal suo ritorno in Serie A nel 2017/18, la SPAL è rimasta imbattuta in tutte le quattro sfide di campionato contro il Genoa: tra le squadre presenti in tutti i campionati quella ligure è l’unica contro cui i ferraresi non hanno perso.

La SPAL ha tenuto la porta inviolata in sette delle 11 gare interne di Serie A contro il Genoa - solo contro Torino e Atalanta conta più clean sheet interni (otto).

Otto punti nelle prime 12 partite di campionato per la SPAL, che, contando sempre tre punti a vittoria, ha fatto peggio solamente nel 1954/55.

La SPAL ha ottenuto l’88% dei propri punti in questo campionato in casa (sette su otto), percentuale record nella Serie A 2019/20.

Il Genoa ha vinto solo una delle ultime 10 partite di Serie A (2N, 7P): da metà settembre inoltre, i rossoblù sono (al pari della SPAL) la squadra che ha conquistato meno punti in trasferta (uno in cinque partite).

Il Genoa non vince in trasferta dal 28 gennaio contro l’Empoli (7N, 8P): quella di 15 gare esterne senza successi è la striscia aperta più lunga tra le squadre attualmente presenti in Serie A.

La SPAL è l’unica squadra di questo campionato a non aver ancora segnato gol di testa, oltre ad averne subiti quattro (nessuna ha fatto peggio).

Il Genoa è una delle tre squadre di questo campionato, con SPAL e Sampdoria, a non essere stata nemmeno un minuto in vantaggio in trasferta.

La prima di due doppiette di Jasmin Kurtic in Serie A è arrivata nell’ottobre 2016 proprio contro il Genoa, con la maglia dell’Atalanta - il centrocampista della SPAL ha realizzato in totale tre reti ai liguri nel massimo campionato, contro nessuna squadra ha fatto meglio.

L’attaccante del Genoa Andrea Pinamonti ha segnato il suo primo gol in Serie A proprio contro la SPAL, nell’ottobre 2018 con la maglia del Frosinone - quattro delle sue sette reti nel massimo campionato sono arrivate da subentrato.