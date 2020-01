Una grande Hellas Verona annienta una brutta SPAL. Parte alla grande il 2020 per la banda di Juric che vince, convince e gioca alla grande.

Ottima partita dell'Hellas che domina in lungo e in largo. Grande prova di Pazzini, Zaccagni, Pessina e Faraoni, ma è sicuramente Lazovic il migliore in campo. Gli ospiti attaccano costantemente, non permettendo ai padroni di casa di fare gioco. Oggi arriva un sonoro 2-0 grazie ad un gol per tempo. 22 punti in classifica sono veramente tanti, con una partita in meno. Ma è soprattutto il gioco il miglior segnale dei veronesi: giocano un gran calcio, molto propositivo, coadiuvato da una ottima condizione atletica.

Male, molto male la SPAL, mai in gara. Paloschi e Petagna vedono la palla col contagocce, il centrocampo dei padroni di casa viene sovrastato da quello ospite. E così arriva l'ennesima brutta sconfitta in casa. Ferraresi ancora al penultimo posto con solo 12 punti.

La delusione di Andrea Petagna, SPAL-Verona, Getty ImageGetty Images

Tabellino

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Igor, Vicari (dal 77' Felipe); Cionek, Missiroli, Kurtic, Valoti, Strefezza (dall'83' Floccari); Paloschi (dal 56' Di Francesco), Petagna.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Silvestri: Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Pessina, Veloso, Lazovic; Verre (dal 90' Dawidowicz), Zaccagni (dall'80' Badu); Pazzini (dal 73' Stepinski).

GOL: Pazzini (H),

AMMONITI: Strefezza (S), Zaccagni (H),

ESPULSI: Tomovic (S),

ARBITRO: Guida

Giampaolo Pazzini esulta in Spal-VeronaLaPresse

La cronaca in 10 momenti chiave

04' CONTROPIEDE HELLAS: Lazovic scatta a metà campo e si invola, Igor però è bravissimo al momento del tiro dell'avversario a metterci la gamba.

05' BOTTA DI FARAONI: Verre ruba palla in area di rigore e serve subito l'accorrente Faraoni che prova il diagonale ma non trova la porta.

07' RAHMANI VICINO AL GOL: Inserimento perfetto del difensore che entra in area e prova il diagonale, Berisha tocca non bene ma riesce a mettere in corner.

13' VERONA IN VANTAGGIO: Cross di Lazovic, Igor si perde totalmente l'attaccante che solo davanti al portiere la mette dentro di testa.

Giampaolo Pazzini esulta il gol di SPAL-Verona, Serie A 2019-2020, Getty ImagesGetty Images

27' GIRATA DI PALOSCHI: Dal corner palla dentro, spizzata di testa di Cionek per Paloschi che prova la girata ma la mette sul fondo di un nulla.

37' ROSSO DIRETTO PER TOMOVIC: Intervento in ritardo e duro di Tomovic su Faraoni. Intervento violento ma il rosso forse è esagerato...

52' DESTRO DI PAZZINI MA BERISHA SALVA: Altro bel contropiede del VErona che fa quello che vuole, palla sul destro di Pazzini solo davanti al portiere ma l'attaccante non tira al meglio e il portiere respinge.

68' BERISHA ANCORA SUPER: Altro cross di Veloso, di testa addirittura Rrahmani che colpisce a porta sicura ma il portiere in tuffo salva.

82' PETAGNA DI TESTA: Cross dalla destra per l'attaccante che ci prova di testa ma la mette fuori.

85' 2-0 VERONA: Lazovic fa un altro numero incredibile che dalla sinistra si accentra e tira una bomba, Berisha respinge ma Stepinski è il più lesto e ribadisce in rete.

MVP

Darko LAZOVIC: Assolutamente il migliore di oggi. Sempre una spina nel fianco della squadra ospite, pericoloso ogni volta che tocca il pallone, c'è il suo zampino su entrambi i gol.

Il momento social

Promosso

Giampaolo PAZZINI : Eterno. Aveva chiuso il 2019 segnando, lo riapre allo stesso modo. Partito da titolare, è lui uno dei più attivi e pericolosi di tutto l'incontro.

Bocciato

IGOR: Oggi il Verona gioca alla grande, la SPAL sbaglia moltissimo. E' lui il peggiore, dato che si perde costantemente Pazzini e compagni per quasi tutto il match.